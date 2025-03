Ligue 1 : Brest se relance bien à Toulouse dans un match fou

Pour la suite de cette 27e journée de Ligue 1 riche en rebondissements, Brest se déplaçait sur la pelouse de Toulouse et espérait avoir une chance de retourner dans la course à l’Europe face à une équipe du Téfécé qui restait sur deux matches sans victoire. Et la partie débutait parfaitement pour les Bretons, avec le premier but du jeune Bourgault pour son deuxième match de Ligue 1, d’une reprise exceptionnelle dans la lucarne (1-0, 22e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Brest 40 27 0 12 4 11 42 42 10 Toulouse 34 27 +2 9 7 11 35 33

Quelques minutes plus tard, Pereira-Lage faisait le break (2-0, 26e). Et à l’heure de jeu, Doumbia permettait au Stade Brestois de prendre le large (3-0, 61e). Pour une courte durée, puisque Sierro réduisait l’écart d’une belle demi-volée, avant que King ne relance le match pour les dernières minutes (3-2, 65e et 78e). Mais en toute fin de match, Camara stoppait le suspense (4-2, 90e) et offrait la victoire à Brest, qui repasse 8e, à 5 points de l’OL. De son côté, Toulouse reste loin du maintien, mais enchaîne un troisième revers avant un déplacement à Marseille.