Ibrahim Maza est toujours dans le viseur d’un club de Liga

L’Atlético de Madrid ne perd pas temps durant cet exercice, puisque l’actuel troisième de Liga prépare déjà sa saison 2026-2027. Lors de sa récente victoire en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Tottenham, les joueurs offensifs — Antoine Griezmann et Julian Alvarez — ont montré qu’ils étaient flamboyants, toujours prêts à décider du sort du match. Par ailleurs, la direction du club de la capitale espagnole le sait : ses deux stars sont sur le départ. La porte de sortie du Français est bien plus ouverte, mais l’Argentin pourrait également vite poser ses valises à Barcelone. Ce qui pousse les Colchoneros à accélérer les recherches en vue du prochain mercato estival.

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Un nom est d’ailleurs ressorti des tablettes : Ibrahim Maza (20 ans). Comme l’a révélé le journaliste de beIN SPORTS, Hafid Derradji, le club aurait déjà mis sur la table une offre de 35 millions pour obtenir les services de l’attaquant algérien, actuellement sous les couleurs du Bayer Leverkusen en Bundesliga. Malgré sa jeunesse et une certaine insouciance, Maza semble prêt à se mettre en lumière dans un autre championnat européen. Auteur de quatre buts et cinq passes décisives en 33 matchs, celui-ci pourrait faire du bien en Espagne. Sous contrat avec son club actuel jusqu’en 2030, Maza a encore les cartes entre ses mains. Polyvalent, le Fennec serait l’atout idéal pour Diego Simeone.