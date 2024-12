Liga : Valence accroche l’Espanyol, Villarreal rate le coche face au Rayo

Il y avait des matches de Liga à rattraper ce soir. À commencer par la rencontre comptant pour la 13e journée entre l’Espanyol et Valence. Un match de la peur entre relégables au classement (les Catalans étaient 18e et le club Che 20e au coup d’envoi).

Mais il n’y a pas eu de vainqueur. Puado a ouvert la marque pour l’Espanyol, et Lopez a permis aux Valencians de sauver les meubles (1-1). Enfin Villarreal recevait le Rayo Vallecano dans le cadre de la 12e journée en retard. Et là encore, il n’y a pas eu de vainqueur, Pérez ayant répondu au but de Garcia (1-1). Villarreal est 5e, le Rayo 12e.