BL : le Bayern se fait peur mais s’impose contre Kiel, Dortmund se relance

Samedi 1er février 2025. Alors que certains concitoyens profitent de l’horizon dégagé pour parcourir les plus belles plages de la côte basque, d’autres se réfugient actuellement sous une couverture chaude, profitant d’un «bon» téléfilm français. Et pour cause, pour ouvrir ce premier week-end du mois, Météo France a décidé de placer 55 départements en vigilance. Pour le reste, à savoir les opposants au sable fin et les détracteurs du cinéma tricolore, place au multiplex de la 20e journée de Bundesliga. En Bavière, les amoureux du ballon rond et des envolées lyriques de Jean-Charles Sabattier ont ainsi profité du spectacle offert par la bande à Vincent Kompany.

Face au promu, Holstein Kiel, le Bayern Munich a d’abord déroulé son football avant de se faire peur mais s’est finalement imposé (4-3) grâce à une réalisation de Jamal Musiala, un doublé de l’inévitable Harry Kane et un nouveau but signé Serge Gnabry. Un succès permettant aux Bavarois d’asseoir leur suprématie à l’échelle nationale. Pour le reste ? Victoire du Borussia Dortmund (2-1), porté par son buteur maison Sehrou Guirassy (33e) et l’entrant Maximilian Beier (63e), sur la pelouse d’Heidenheim. Un temps pisté par l’OM, Kiliann Sildillia a lui offert les trois points à Fribourg contre Bochum. Enfin, Sankt Pauli, qui recevait Augsbourg, a glané un point (1-1) alors que Stuttgart s’est incliné (1-2) contre Gladbach et voit le podium s’éloigner.

Tous les résultats de 15h30

Bayern Munich 4-3 Holstein Kiel : Musiala (19e), Kane (45+3e, 46e) et Gnabry (54e) / Porath (62e) et Skrzybski (90+1e, 90+3e)

Bochum 0-1 Fribourg : Sildillia (34e)

Heidenheim 1-2 Borussia Dortmund : Honsak (64e) / Guirassy (33e) et Beier (63e)

Sankt Pauli 1-1 Augsbourg : Banks (17e, csc) / Komur (83e)

VfB Stuttgart 1-2 Borussia M’Gladbach : Nico Elvedi (49e, csc) / Ngoumou (25e) et Kleindienst (83e)