La réponse cinglante de West Ham pour Saïd Benrahma

Le communiqué tardif de l’OL a eu l’effet d’une petite bombe. Le club français confirmait ce qui se faisait pressentir depuis quelques minutes. Le transfert de Saïd Benrahma n’aura pas lieu, la faute revenant à West Ham. «Ce 2 février, l’Olympique Lyonnais regrette vivement l’échec du transfert de Saïd Benrahma, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et remet en question le comportement de West Ham qui n’a pas réussi à finaliser les procédures administratives requises malgré tous les accords conclus.»

L’Olympique Lyonnais est évidemment furieux après cet échec et accuse le club anglais d’avoir fait capoter l’affaire. Tout semblait pourtant ok pour ce prêt de 5 millions d’euros assorti à une option d’achat de 15 M€. Même la DNCG avait validé ce mouvement. Les différents documents avaient été signés entre les directions et avec le joueur, lequel avait déjà passé sa visite médicale et posé pour les photos de présentation avec son maillot floqué. Tout a finalement été annulé au dernier moment.

West Ham invoque une faute de temps

L’international algérien aussi est dans l’incompréhension totale. Sa famille avait fait le déplacement jusqu’à Lyon. Tout ce petit monde va finalement rentrer chez lui, à commencer par le milieu offensif de retour chez les Hammers mais avec quel état d’esprit ? Pourtant du côté des Londoniens, on assure que tout s’est bien passé. Seul le temps a manqué pour concrétiser ce transfert, comme l’indique un communiqué diffusé dans la presse anglaise tard hier soir.

«West Ham United peut confirmer que l’accord du dernier jour du mercato pour que Saïd Benrahma rejoigne l’Olympique Lyonnais n’a pas été conclu avant la date limite, l’accord ne pouvant être conclu avant 23 heures.» Une réponse laconique qui reste assez floue. Surtout qu’un autre souci a eu lieu pour le transfert de Fornals au Betis. «West Ham a eu quelques problèmes avec tous les accords qu’ils ont conclus. Nous sommes optimistes car nous espérons conclure l’accord avec Fornals dans les prochains jours» assure de son côté le patron du Betis, Ramon Alarcón.