PL : Wolverhampton terrasse West Ham et gagne enfin, Rütter guide Brighton

Wolverhampton (20e) l’aura longtemps attendu, mais cette première victoire de la saison est enfin arrivée. Confrontés à West Ham (18e) au Molineux Stadium ce samedi après-midi lors de 20e journée de Premier League, les Wolves ont pu compter sur le premier but de Jhon Arias depuis son arrivée pour prendre l’avantage très tôt dans cette rencontre (4e, 1-0). Hee-Chan Hwang a ensuite doublé la mise sur penalty (31e, 2-0 s.p), avant que Mateus Mane ne fasse le break pour ponctuer une première période de rêve pour Wolverhampton (41e, 3-0). En seconde période, le score n’a pas évolué, pour le plus grand bonheur des Wolves, qui décrochent pour la première fois les trois points cette saison. De son côté, West Ham enchaîne un 9e match sans victoire en championnat.

Série en cours Plus de statistiques Wolverhampton N D D D D West Ham N D D D N

Dans l’autre opposition de ce duplex, Brighton (14e) affrontait Burnley (19e) à l’AMEX Stadium. Face à une équipe des Clarets touchée par les absences à la CAN (Hannibal, Foster, Tuanzebe) et par les blessures (Estève, Amdouni…), les hommes de Fabian Hürzeler ont pris les devants grâce à Georginio Rutter (29e, 1-0). Au retour de la pause, Yasin Ayari confortait l’avance des Seagulls (47e, 2-0). Au classement, Brighton monte provisoirement à la 8e position.