Manchester United : les louanges pleuvent sur Paul Pogba

Un stunner. C'est le terme utilisé en Angleterre pour qualifier le genre de but marqué par Paul Pogba mercredi soir face à Fulham. Un but étourdissant, une petite bombe, qui a permis à Manchester United de l'emporter à l'extérieur et de récupérer le fauteuil de leader de Premier League. Pour le Français, cela permet aussi de valider définitivement son retour en forme et son retour dans le onze titulaire. Face à un adversaire abordable, il n'a pas été aligné côté droit comme l'avait fait Solksjaer lors des rencontres précédentes pour donner plus d'assise défensive à son équipe.

Mais c'est bien du côté droit qu'est parti Pogba pour ensuite envoyer une mine du pied gauche. Résultat, le milieu français, si souvent décrié de l'autre côté de la Manche à chaque prestation moyenne, récolte cette fois quantité de louanges. « Je pense qu'il a été brillant », a jugé l'ancien Red Devil Rio Ferdinand sur BT Sport. « Il a été bon des deux côtés du terrains, a bien défendu et a créé des occasions. La différence c'est qu'il joue vite et de manière efficace. Je pense qu'Ole ne lui fait pas totalement confiance au milieu de terrain en raison de la vitesse que certaines équipes peuvent mettre. Alors il le met ailleurs, mais dans ce genre de match où il pense qu'ils vont dominer, alors il se permet de le mettre dans l'axe. Pogba est l'un des meilleurs quand il affiche cette forme ».

Solskjaer est ravi

Après avoir manqué beaucoup de rencontres la saison dernière pour cause de blessures, le milieu français de 27 ans est revenu à son meilleur niveau et a progressé sur la régularité. A la fin de la rencontre, il a évoqué son très joli but. « J'ai bien frappé la balle. Je ne pensais pas que je pourrais le faire aussi bien pied gauche, mais si tu n'essayes pas, tu ne marques pas. C'était un beau but et une belle victoire », a-t-il commencé par dire. « J'étais dégoûté après avoir manqué mon occasion face à Liverpool (dimanche dernier, ndlr). J'aurais peut-être dû faire mieux, mais aujourd'hui c'est rentré et c'est le plus important. »

Son entraîneur a aussi ajouté sa couche de compliments. « Paul se régale en ce moment, il est très heureux, bien dans sa tête, en bonne forme physique. Nous connaissons son talent. (…) J'ai toujours dit que Pogba pouvait tout faire. Il peut jouer sur un côté, dans l'axe du milieu, créer des occasions et marquer des buts. La clé c'était de le remettre en condition. Aujourd'hui il a joué au milieu et il a été très impliqué, ses tacles ont été aussi importants que son but », a-t-il jugé. Paul Pogba pourra donc apprécier le concert de louanges. Car il le sait, au prochain match raté, personne ne le loupera.