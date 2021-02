Premier League : Chelsea domine Newcastle et poursuit sa remontée au classement

Un départ réussi. Nommé coach de Chelsea le 26 janvier dernier, Thomas Tuchel a bien démarré son aventure sur le banc des Blues. Après un nul face à Wolverhampton, le technicien allemand n'a connu que la victoire. Quatre au total (3 en Premier League, 1 en FA Cup). Il espérait poursuivre ainsi ce lundi lors de la 24ème journée de championnat face à Newcastle, une formation classée 17ème et qui restait sur deux succès lors des trois dernières journées. Cinquième avec 39 points, Chelsea se méfiait donc mais savait qu'il lui fallait s'imposer pour réaliser une belle opération au classement.

D'entrée, les Blues prenaient les commandes de la rencontre et se montraient vite dangereux avec Marcos Alonso (3e), Azpilicueta (7e, tête) et Abraham (7e, tête). Asphyxiés, les Magpies peinaient à exister face une équipe de Chelsea qui pressait bien. Mais à la 13e, le premier tournant du match intervenait. Taclé durement par Lascelles dans la surface, Abraham quittait ses coéquipiers à la 20e, remplacé par Olivier Giroud. Peu après, Werner, servi idéalement de la tête par Marcos Alonso, tentait une reprise mais ne trouvait pas le cadre (26e). De son côté, Newcastle essayait de réagir avec Saint-Maximin, mais n'inquiétait pas la défense de Chelsea et Kepa, titularisé et relancé par Tuchel.

Les attaquants des Blues à l'honneur

Et à force de dominer, les Blues allaient marquer. Après un bon travail côté gauche, Werner centrait en retrait pour Giroud, bien placé dans la surface. Le Français envoyait le ballon au fond des filets d'un tir du gauche (1-0, 31e). Werner n'était pas loin de se muer en buteur à la 34e, mais il n'attrapait pas le cadre. Il y parvenait enfin à la 39e. Après un corner légèrement dévié, l'Allemand marquait du droit au second poteau. Mérité pour Werner, remuant et récompensé de ses efforts, lui qui n'avait plus marqué en Premier League depuis 3 mois (2-0, 39e). Le 3-0 n'était pas loin. Mais Mount, bien lancé, la jouait solo et croisait trop sa frappe alors que Giroud était seul (45e+2). Après une mi-temps à sens unique, Chelsea regagnait malgré tout les vestiaires en menant au score (2-0).

A la reprise, Newcastle était plus agressif et montrait un autre visage offensivement. Sur coup franc, Shelvey obligeait Kepa à un arrêt (48e). Puis Saint-Maximin percutait et centrait pour Willock, contré par Christensen (53e). Mais Chelsea tenait bon et repartait de l'avant avec Hudson-Odoi (55e, 70e) et Marcos Alonso (59e). Peu sollicité, Kepa était solide sur sa ligne, repoussant la tentative de Willock (74e, tête). Chelsea répondait avec Reece James, dont le tir à ras de terre obligeait Darlow à intervenir. Le score ne changeait pas et Chelsea l'emportait 2-0. Grâce à cette victoire, l'équipe de Tuchel accède à la 4ème place (42 points) et passe devant Liverpool. Une excellente opération.

