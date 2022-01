Amadou Onana juge ses débuts au LOSC

Arrivé l'été dernier en provenance d'Hambourg, Amadou Onana (20 ans) prend progressivement ses marques dans le collectif lillois. Si le jeune milieu de terrain belge reste, pour l'heure, cantonner à un rôle de remplaçant malgré quinze apparitions depuis le début de la saison, il espère bien profiter de cette seconde partie d'exercice pour prendre un peu plus d'épaisseur chez les Dogues. Interrogé à ce sujet, avant de retrouver Lens, mardi soir, en 16e de finale de la Coupe de France, le natif de Dakar est d'ailleurs revenu, sans concession, sur son début de saison et ses espérances futures.

«Je peux être satisfait de cette première partie de Championnat. Je suis assez ambitieux. Je travaille pour en avoir plus. L'objectif est de donner le meilleur pour aller chercher une place de titulaire ou tout du moins jouer plus fréquemment au cours de cette deuxième partie de saison. (...) On me demande de prendre mes responsabilités. Je me sens plus libre, j'entreprends plus de choses et ça me réussit. Je compte continuer sur cette voie-là. Tous mes coéquipiers cadres essaient de m'aider. Je prends le maximum qu'il y a à prendre d'eux. Ce sont des joueurs d'expérience qui ont eu des carrières admirables», a ainsi déclaré le milieu lillois dans des propos relayés par L'Equipe.