MU : Casemiro se fait déjà clasher par une légende de Liverpool

Bienvenue en Premier League. A peine arrivé à Manchester United que Casemiro subi déjà les foudres d'une légende des Reds. Présenté hier soir avant le match face à Liverpool, le milieu de terrain brésilien de 30 ans acheté pour un peu plus de 70 millions au Real Madrid, un montant jugé trop élevé par Graeme Souness. L'ancienne gloire de Liverpool et de Middlesbrough s'est exprimée au micro de Skysport sur ce transfert : « Il jouait avec de grands joueurs, mais il n'est pas un grand joueur. Il n'a jamais été un grand joueur. Il a 30 ans et il coûte 80 millions (avec les bonus), c'est trop d'argent. »

En plus de le tacler sur son âge ou encore son prix, l'ancien milieu de terrain de Liverpool n'y est pas allé de main morte avec l'ancien joueur du Real Madrid en critiquant ses qualités : « Il va aider United à être plus solide, mais je ne pense pas qu'il ait une grande portée de passe, je ne pense pas qu'il va faire jouer les autres. Le Real Madrid et ce milieu de terrain particulier étaient remplis de joueurs de football. Je pense qu'il a eu de la chance d'être dans cette équipe du Real Madrid, je ne me réjouis jamais de voir Casemiro jouer. Benzema, oui. »