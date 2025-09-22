Menu Rechercher
OM : Højbjerg remercie les supporters marseillais après le Classique gagné

Marseille 1-0 PSG

Pierre-Emile Højbjerg est revenu sur la victoire de l’OM contre le PSG, saluant l’engagement de ses coéquipiers et le soutien des supporters. Selon le milieu danois, l’ambiance au Vélodrome a joué un rôle déterminant : « C’était magnifique, le soutien et l’engagement dans le stade. C’est une soirée de rêve. Le résultat à Madrid nous a pas plu. » Il a insisté sur la mentalité de son équipe, toujours en quête d’un résultat et refusant de se contenter d’une simple performance correcte.

Højbjerg a également détaillé la stratégie mise en place face au champion d’Europe, soulignant la discipline tactique et l’intensité déployée : « On voulait avoir un résultat. On a fait un match comme il fallait. Le PSG est une équipe très forte, on a fait un match très costaud. Le plan est d’être en ligne compacte, d’aller haut pour les chercher, d’être serrés un peu plus bas. Il faut continuer comme ça et repartir demain pour avoir les 3 points à Strasbourg. » Ses propos reflètent la détermination de l’OM à maintenir sa dynamique après ce succès majeur.

