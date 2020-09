Liverpool : l'avenir s'obscurcit pour Divock Origi

Déjà sporadiquement utilisé la saison dernière où il n'a été titularisé qu'à 7 reprises en Premier League, Divock Origi perd petit à petit sa place dans la rotation de Jürgen Klopp. Le héros de la victoire des Reds lors de la Ligue des Champions 2019 était désigné comme la doublure de Roberto Firmino mais ce rôle a, lors du match contre Chelsea (2-0), été rempli par Takumi Minamino.

Malgré sa prolongation en juillet dernier, les signaux sont alarmants pour le Belge, surtout avec l'arrivée de Diogo Jota, lui joueur de couloir. Et la présence de Xherdan Shaqiri n'aide pas non plus pour se faire une place dans la rotation. Un départ semble très probable pour celui qui a été désigné comme une possible victime du dégraissage estival il y a déjà deux mois. Selon le Sun, Aston Villa s'était alors mis sur le coup mais a entre temps bouclé les arrivées de Bertrand Traoré et d'Ollie Watkins.