Leicester : l'Angleterre est déjà folle de Wesley Fofana !

Son désir d’aller absolument à Leicester, notamment pour des raisons financières, lui avait valu des critiques en France. Mais au final, tout le monde semble s’y retrouver dans ce transfert à 35 M€ plus 5 M€ de bonus. Wesley Fofana (19 ans) a eu ce qu’il voulait, l’ASSE a admis que ses comptes avaient besoin de cet argent pour améliorer la santé financière du club et Leicester a récupéré un renfort de choix.

Obligés de faire reculer d’un cran le milieu Wilfred Ndidi en début de saison, les Foxes avaient grandement besoin d’un vrai défenseur axial. Avec Fofana, ils ont été servis. D’autant que l’ancien Stéphanois confirme en Angleterre tout le bien que l’on pensait de lui en Ligue 1. Lancé dans le grand bain le 18 octobre dernier contre Aston Villa, le natif de Marseille a connu la défaite face aux Villans (0-1). Mais les premiers commentaires à son sujet avaient été plus qu’encourageants.

Une défaite pour commencer, mais une première saluée

« Un adolescent exceptionnel aurait pu être déboussolé à l’idée de commencer sa carrière en Angleterre en devant maîtriser une attaque qui venait de coller sept buts aux champions. Mais le nouveau venu n’a montré aucun signe d’un éventuel choc culturel, même si sa première action a été de recevoir un coup à la bouche du bras droit d’Ollie Watkins lors d’un duel aérien. Mais hormis cet incident, Fofana avait l'air à l'aise alors que Leicester permettait à Villa d'avoir le ballon », écrivait le Guardian. Et ce n’est pas tout.

« Demandez à un fan occasionnel, qui regarde ce match, depuis combien de temps Fofana est au club et je parie qu'il n'aurait pas deviné que c'étaient ses débuts. Sans vouloir s’enflammer, Fofana était très impressionnant. Il a tenu bon dans ses duels aériens. À 19 ans, son niveau de confiance et son sang-froid sur le ballon sont exceptionnels », pouvait-on lire également sur l’un des blogs les plus importants des suiveurs de Leicester, Fosse Posse. Autant de compliments entièrement validés par le coach des Foxes Brendan Rodgers.

« Je l'ai trouvé remarquable et nos supporters seront très heureux de le revoir à l’œuvre. Qu'il joue dans une défense à deux ou à trois, il a un potentiel énorme. Pour un défenseur aussi jeune, son sens de l’anticipation est si bon, il lit si bien le jeu. Il met une grosse agressivité dans ses duels aériens. C'est quelque chose dont vous avez besoin quand vous êtes un défenseur en Premier League. Il deviendra un grand joueur dans le futur. J'ai été déçu pour lui qu'il n'y ait pas eu de résultat positif à la fin mais sa performance est encourageante », avait déclaré le technicien en conférence de presse.

Fofana continue d'impressionner

Pour des débuts, Wesley Fofana ne pouvait rêver mieux. Mais que dire des éloges qu’il a reçues hier après la rencontre de Ligue Europa face aux Ukrainiens de Zorya (victoire 3-0) ? Encore une fois, Rodgers a été ravi de la prestation de son Frenchy. « Il a encore démontré pourquoi on l’a recruté. Vous pouvez voir tout son talent. Il a juste besoin d’un peu plus d’expérience et de plus de matches. Il y aura des rencontres où il ne sera pas aussi bon. Mais ça fait partie de son processus de développement. Je pense que vous avez pu voir lors de ses deux premiers matches toutes ses qualités. Il est impérial dans les airs, rapide à la passe et il est dur sur l’homme. C’est très bon pour lui de jouer aux côtés de Jonny Evans qui démontre toute son expérience au niveau européen », a indiqué l’ancien coach du Celtic après le succès des siens.

Deux matches, des montagnes de louanges, Wesley Fofana a réussi ses grands débuts sous le maillot de Leicester. Une tendance à confirmer sur la durée bien entendu, mais comment ne pas s’enflammer ? Les grands noms du football anglais ont, eux, choisi leur camp. « Alerte : l’excellente cellule de recrutement de Leicester a trouvé un autre bijou. C’est encore trop tôt pour accumuler les éloges, mais Wesley Fofana peut faire l’essuie-glace, il peut sauter et conserver le ballon », a ainsi tweeté Gary Lineker, imité quelques instants plus tard par Peter Crouch. « C’est vraiment un talent. À ses côtés, il a un joueur plein d’expérience comme Jonny Evans. C’est beaucoup d’argent 30 millions de livres pour un jeune joueur, mais il a toutes les qualités pour réussir. Il a le sens du placement et du coffre, ce qui est très important de nos jours. Il est bon dans les airs, bon défensivement. C’est un talent très excitant », a-t-il déclaré sur BT Sport. N'en jetez plus, ils sont tous fous de Fofana.