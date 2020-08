Mercato : le PSG et Monaco s'attaquent à Wilfried Zaha !

Le grand perdant. L'été dernier, Wilfried Zaha pensait quitter Crystal Palace. L'Ivoirien bénéficiait de quelques touches en Premier League, où Arsenal et surtout Everton étaient prêts à l'accueillir. Mais le footballeur né en 1992 a dû faire face à la fermeté des Eagles. Ces derniers ont repoussé toutes les offres arrivant pour l'Éléphant, auteur d'une belle saison 2018-2019 (10 buts et 5 assists en 36 matches toutes compétitions confondues). Le joueur, qui avait tout tenté pour s'en aller présentant même une "transfer request", avait été anéanti puisqu'il avait été retenu de force à Crystal Palace, qui réclamait 88 millions d'euros. Mais le footballeur de 27 ans a réussi à digérer cet épisode douloureux et s'est lancé dans cette saison 2019-20 lors de laquelle il a marqué 4 buts et délivré 3 assists en 39 apparitions toutes compétitions confondues.

Un exercice qu'il espère être son dernier avec les Eagles. C'est en tout cas ce qu'a expliqué au mois de juillet son entraîneur Roy Hodgson au London Evening Standard. « Wilfried a clairement fait savoir depuis que je suis arrivé au club, vraiment, qu’il aimerait passer à autre chose et trouver de nouveaux pâturages. Mais bien sûr, il est un joueur très précieux et le club se rend compte de sa valeur (...) Tout dépendra du type d’offres que le club recevra pour lui. Ou peut-être que nous satisfaisons ses souhaits et lui permettons de partir après avoir rendu un bon service au club pendant un certain temps. Franchement, je n’ai pas de réponse… Nous allons voir ce qui se passe ». Mais Wilfried Zaha pourrait bien avoir gain de cause cette fois-ci et voir la porte s'ouvrir en grand. Car du beau monde le courtise encore cet été.

En effet, le Daily Mail a expliqué il y a un mois que quatre écuries étaient sous le charme du joueur sous contrat jusqu'en 2023. Comme l'été dernier, Everton est prêt à tenter sa chance. Idem pour Newcastle. Enfin, l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich ont été mentionnés comme des prétendants potentiels. Mais toutes ces écuries doivent désormais faire face à la concurrence d'autres clubs. En effet, Skysports révèle ce lundi que trois nouveaux clubs, dont deux Français, sont entrés dans la danse. Il s'agit du Borussia Dortmund, du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco. Des courtisans de choix pour Wilfried Zaha, bien décidé à s'en aller durant cette intersaison assure le média anglais. De son côté, Crystal Palace se prépare à son départ et aurait même déjà plusieurs pistes pour le remplacer, dont une menant à Ismaïla Sarr. Cette fois-ci, cela pourrait bien être la bonne pour Wilfried Zaha, qui attendra sûrement avant de crier victoire.