Chelsea : Romelu Lukaku prend cher

Ce n'est plus une surprise. Voir Romelu Lukaku démarrer un match sur le banc est devenu une habitude du côté de Chelsea. Surtout lorsqu'il s'agit des rencontres à enjeu, en Ligue des Champions. Contre Lille, il n'avait pas été utilisé à l'aller et était entré en cours de match au retour. Contre le Real Madrid mercredi soir, l'attaquant belge a de nouveau été mis de côté, au profit de Kaï Havertz, qui n'a pas démérité. Et lorsqu'il est entré en jeu pour tenter de réduire l'écart au score, il s'est loupé, ratant notamment une occasion en or de la tête.

Un loupé qui fait les gros titres en Angleterre mais aussi en Belgique, où la situation du Diable Rouge interpelle de plus en plus. « Il n'aurait pas dû rater cette occasion, dans sa situation », a noté l'ancien footballeur néerlandais Jan Mulder sur une chaîne belge. « On lui a donné plus de 25 minutes pour regagner ses faveurs, mais il a raté deux bonnes occasions », a regretté l'ancien international belge Marc Degryse.

Le niveau de Lukaku interpelle

En Angleterre aussi, les consultants n'ont pas mâché leurs mots. « Ce n'est pas de la faute du manager, c'est la responsabilité de Lukaku », a tancé Jamie Carragher sur CBS Sports en évoquant le niveau actuel de l'attaquant de 28 ans. « Ils ont dépensé 120 M€ euros sur un joueur pour qu'il fasse la différence dans ce genre de match, et il ne parvient même pas à être titulaire. Il doit faire bien plus. » On oublierait presque que l'aventure avait plutôt bien recommencé avec 4 buts lors de ses 4 premières apparitions avec Chelsea cette saison.

Mais Lukaku a ensuite peiné à être efficace, a commencé à être remis en question par son entraîneur Thomas Tuchel, puis s'est pris les pieds dans sa communication, ce qui lui a valu une mise à l'écart et des excuses publiques à faire. Depuis, il peine à retrouver une place de titulaire et semble plus se préoccuper d'un avenir loin de Chelsea. Plus mis en valeur par Thomas Tuchel, le Belge, qui n'a inscrit que 5 buts en Premier League cette saison, a-t-il eu raison de tourner le dos à l'Inter pour revenir en Angleterre l'été dernier ? Lui-même doit se demander aujourd'hui s'il a fait le bon choix.