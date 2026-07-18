Ederson dit non à Manchester United et prolonge à l’Atalanta

Sacré retournement de situation pour Ederson. Annoncé tout proche de Manchester United et même comme première recrue estivale du club anglais pour 40,5 M€, plus 3,5 de bonus, l’international brésilien a finalement décidé de rester à l’Atalanta et même de signer un nouvel engagement.

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Nuovi capitoli da scrivere insieme 🖤💙



More chapters to write together 🖤💙 pic.twitter.com/smiidbKlqC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 17, 2026

«Le milieu de terrain de 27 ans a prolongé son contrat avec l’Atalanta», confirme la Dea dans son communiqué, sans dévoiler la durée de ce nouveau bail. D’après les différents médias anglais, celui-ci s’étendrait jusqu’en 2031. Les Red Devils vont devoir se faire une raison.