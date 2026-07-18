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Ederson dit non à Manchester United et prolonge à l’Atalanta

Par Maxime Barbaud
1 min.
Éderson @Maxppp

Sacré retournement de situation pour Ederson. Annoncé tout proche de Manchester United et même comme première recrue estivale du club anglais pour 40,5 M€, plus 3,5 de bonus, l’international brésilien a finalement décidé de rester à l’Atalanta et même de signer un nouvel engagement.

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«Le milieu de terrain de 27 ans a prolongé son contrat avec l’Atalanta», confirme la Dea dans son communiqué, sans dévoiler la durée de ce nouveau bail. D’après les différents médias anglais, celui-ci s’étendrait jusqu’en 2031. Les Red Devils vont devoir se faire une raison.

Pub. le - MAJ le
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