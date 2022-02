FA Cup : Leicester cartonné par Nottingham Forest, Liverpool solide contre Cardiff

La FA Cup se poursuivait pour le compte des seizièmes de finale ce dimanche. Un peu plus tôt dans la journée, Liverpool a fait le travail en dominant Cardiff pensionnaire de Championship (D2) assez logiquement. Les Reds ont fait la différence en seconde période via Diogo Jota (53e), Takumi Minamino (68e) et Harvey Elliott (76e). La réduction du score de Rubin Colwill (80e) a sauvé l'honneur des Gallois qui s'inclinent 3-1. L'équipe de Jürgen Klopp défiera Norwich City au tour suivant.

Autre club de Premier League, Leicester City a pris l'eau contre Nottingham Forest (D2). En une demi-heure, les pensionnaires de Championship ont plié le match grâce à Philip Zinckernagel (23e), Brennan Johnson (24e) et Joe Worall (32e). Kelechi Iheanacho a réduit le score pour les Foxes (40e) avant que Djed Spence confirme la victoire 4-1 de Nottingham Forest. Les Reds défieront Huddersfield au tour suivant.