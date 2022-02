David de Gea veut rester à Manchester United

La suite après cette publicité

Selon The Independent, le gardien de but espagnol David de Gea souhaiterait prolonger avec Manchester United. Le portier de 31 ans s'est exprimé sur son avenir avant d'affronter pour la première fois mercredi soir son club formateur, l’Atlético de Madrid en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Il a déclaré qu’il ne se voyait pas quitter Manchester United. Son contrat avec les Red Devils expire en juin 2023, mais il dispose d’une clause qui permet une prolongation d’un an.

« Je suis ici depuis de nombreuses années, évidemment tout peut arriver dans la vie et notamment dans le monde du football mais honnêtement je ne me vois pas loin de Manchester United », a expliqué l’international espagnol selon les propos rapportés par le quotidien britannique. Au club depuis 2011, De Gea a disputé 473 matchs avec le maillot mancunien et réalisé 163 clean sheets.