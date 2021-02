PSG : Kylian Mbappé a mis Madrid sous tension !

La suite après cette publicité

Il était attendu au tournant et il n’a pas déçu. Suite à l’absence de Neymar, Kylian Mbappé était cordialement invité à prendre le leadership de l’attaque du Paris Saint-Germain. Pas souvent décisif dans ces matches couperets de Ligue des Champions, le natif de Bondy a répondu de la plus belle des manières : « T’es pas content ? Triplé ». Une performance de choix puisqu’il faut remonter en 1997 pour voir le dernier joueur, en l’occurrence Andriy Shevchenko, marquer trois buts au FC Barcelone, au Camp Nou. Trois réalisations qui ont également permis au Francilien de dépasser un certain Pedro Miguel Pauleta et de devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire des Rouge-et-Bleu.

Logiquement encensé par la presse espagnole et européenne, l’international tricolore (39 sélections, 16 buts) fait énormément parler en Espagne. Là-bas, la presse, notamment madrilène, ne cesse de l’envoyer au Real Madrid. Jouissant d’une cote de popularité assez énorme de l’autre côté des Pyrénées, Mbappé a sans doute conquis d’autres coeurs ibères. Et forcément, son avenir sous les couleurs merengues est rapidement redevenu un sujet de discussion juste après le coup de sifflet final. Hier, le principal intéressé n’a pas échappé aux questions sur son futur.

Florentino Pérez attendu au tournant

Sous contrat jusqu’en 2022, Mbappé a toutefois calmé le jeu en laissant entendre qu’il était très heureux à Paris. « La question revient souvent. Ce serait "con" de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais... Je laisse parler, je n’écoute pas trop ce que les gens disent sur mon avenir. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, je suis encore plus heureux avec ce genre de matches », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. De quoi envoyer un message optimiste concernant une prolongation ?

A Madrid, en tout cas, la pression est montée d’un cran sur les épaules président de la Casa Blanca, Florentino Pérez. « Pression maximale pour Florentino », écrit d’ailleurs AS. A l’heure où le Real Madrid ne parvient toujours pas à régler la question de la succession de Cristiano Ronaldo, les socios merengues réclament plus que jamais Mbappé. Seul souci : l’état des finances du Real.

Très discret sur le mercato et obligé de réclamer des baisses de salaire à son effectif à cause de la crise financière provoquée par la pandémie de coronavirus, le club espagnol pourra-t-il s’offrir un transfert de cette dimension l’été prochain ? La question est de mise. Et pour l’ancien joueur et dirigeant du Real Madrid, Jorge Valdano, Kylian Mbappé est encore très loin du Bernabéu.

Mbappé a changé la donne

« Il a de la personnalité pour démontrer tout son potentiel lors des matches importants. Mais le PSG c’était plus que Mbappé tout seul. la deuxième période a été un supplice pour le Barça. Mbappé est chaque jour un peu plus loin du Real Madrid. Il peut vous demander 30 millions d’euros (de salaire), soit ce que touche Neymar. Et seul le PSG peut lui donner ce salaire », a-t-il déclaré au micro de la radio Onda Cero, avant d’ajouter qu’il voyait davantage le PSG tout faire pour prolonger son numéro 7, plutôt que de le vendre pour s’offrir Lionel Messi.

« Je ne vous pas le PSG être très intéressé aujourd’hui à l’idée de remplacer Mbappé par Messi. Ce soir, Mbappé a changé la donne. Mbappé est plus complet que Haaland, mais je pense que le Real Madrid a davantage besoin d’un buteur comme Haaland. » Pas sûr toutefois que la majorité des supporters madrilènes partagent l’avis de leur ancienne vedette.