Liga : le Rayo Vallecano arrache le match nul à Levante

Alors que Séville, le Barça, Villarreal et Alavés, qui n'auraient pas pu compter sur leurs internationaux sud-américains ce week-end, ont obtenu que leurs matches de Liga soient reportés, le championnat espagnol reprenait malgré tout ses droits, après la trêve internationale. En ouverture de la quatrième journée, Levante recevait donc le Rayo Vallecano à la Ciudad de Valencia. Dans une rencontre largement dominée par les joueurs du Rayo, c'est pourtant les Granotes qui allaient ouvrir le score. Sur penalty, Roger Marti permettait aux siens de prendre les devants (1-0, 39e).

La suite après cette publicité

Butant pendant de longues minutes sur la défense des hommes de Paco Lopez et faisant preuve de maladresse (22 tirs à 7 en faveur du Rayo), les coéquipiers de Randy Nteka allait finalement arracher le match nul en toute fin de rencontre par l'intermédiaire de Sergio Guardiola (1-1, 90+2), entré en jeu quelques minutes auparavant. Un match nul qui n'arrange aucune des deux formations, toujours dans le ventre mou du classement de Liga. Levante, 12ème, est toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. De son côté, le Rayo stagne à la 10ème place et ne confirme pas son large succès face à Grenade (4-0) juste avant la trêve. Rendez-vous à 21 heures pour la suite de cette quatrième journée et un prometteur Athletic Bilbao - Majorque.

Le classement complet de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Levante

ALINEACIÓN | Éstos serán los jugadores que salgan de inicio en el día de hoy. #LevanteRayo pic.twitter.com/gP0cKOnNk9 — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) September 11, 2021

Le XI du Rayo Vallecano