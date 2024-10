AC Milan : ça se tend entre Rafael Leão et Paulo Fonseca !

Dans le viseur du Paris Saint-Germain la saison dernière, Rafael Leão a finalement connu un été assez calme. Le club français a plutôt tenté sa chance avec le Napolitain Khvicha Kvaratskhelia et le Portugais a pu ainsi se concentrer sur l’entame de sa sixième saison avec le club lombard. En vue lors du dernier exercice où il a inscrit 15 buts et délivré 14 offrandes en 47 matches, le natif d’Almada voulait faire encore mieux afin de pouvoir aider le Diavolo à jouer le titre. Malheureusement pour lui, il a connu un retard à l’allumage comme son équipe et sa situation individuelle se complique tout doucement.

Rafael Leão au coeur des critiques

Auteur d’un but pour quatre passes décisives, Rafael Leão n’a pas disputé le dernier match de Serie A contre l’Udinese en restant sur le banc et a vite dû quitter le terrain contre le FC Bruges après une prestation moyenne en Ligue des Champions. Une compétition où il n’a d’ailleurs pas été décisif pour le moment. Un début de saison inquiétant pour celui qui est considéré comme la star de l’équipe et qui interpelle. Il avait notamment reçu des critiques acerbes en début de mois après la défaite 1-0 contre le Bayer Leverkusen.

«Leão n’a rien à voir avec ça, il mérite toutes les critiques. Il est temps d’avoir plus de continuité et de courage. Les autres années, je l’ai toujours défendu pour le trop de critiques reçues malgré les chiffres et les performances de haut niveau. Cette année, il doit se réveiller. Il doit être présent. De temps en temps, il marche sur les pointes et semble avoir merdé, mais ce n’est pas le cas. C’est un bon garçon, mais il semble que tout le monde est dedans et lui est en dehors. Fonseca a eu le courage de mettre trois attaquants et demi : à part Leão, les trois autres ont couru pour compenser le manque au milieu de terrain», avait notamment déclaré Zvonimir Boban, légende croate des Rossoneri. Et le constat sur le cas Rafael Leão continue de prendre de l’épaisseur.

Ça se tend avec Paulo Fonseca, la direction intervient

Mieux sur les deux derniers matches alors que Rafael Leao n’était pas présent ou a eu un rôle mineur, l’AC Milan a fourni des prestations de grande qualité et cela complique la relation entre le club lombard et le joueur. D’ailleurs, sa doublure Noah Okafor marque des points avec une belle rentrée face à Bruges où il a distillé une passe décisive. Paulo Fonseca a d’ailleurs commencé à moins le faire jouer et a su mettre fin aux statuts depuis son arrivée. «Je me fiche du nom des joueurs lorsqu’il y a des problèmes», avait-il déclaré quand il était menacé en début de saison. Selon la Gazzetta dello Sport, les rapports entre Paulo Fonseca et Rafael Leao sont cordiaux, mais les deux hommes ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Si l’ancien coach de Lille ne souhaite pas délaisser son compatriote compte tenu de sa valeur marchande et de son rôle dans l’équipe, il ne va pas lui laisser tout passer. Dans cette situation, il a été invité à perfectionner sa finition avec des entraînements spécifiques. La direction essaye de calmer le jeu à l’image du PDG Giorgio Furlani qui a discuté récemment avec l’entourage du joueur pour savoir si ce dernier allait bien. Les dirigeants ne veulent pas influencer les choix de Paulo Fonseca et estiment que Rafael Leao doit faire plus. Pour autant, ils ont demandé à Paulo Fonseca d’essayer de garder le joueur dans un état d’esprit positif pour qu’il puisse redevenir décisif. Reste désormais à savoir si les deux hommes vont pouvoir atteindre leurs objectifs ensemble, Paulo Fonseca lui reprochant également son manque d’investissement défensif.