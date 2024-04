OL : Alexandre Lacazette a reçu deux énormes offres

Le Général est de retour. À l’été 2022, les Gones ont décidé de lancer un nouveau projet basé sur l’ADN OL. Outre les prolongations de Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Rayan Cherki, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient aussi bouclé les retours de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette, tous les deux libres après des passages au Bayern Munich et à Arsenal. Et si le milieu de terrain n’a pas toujours fait l’unanimité depuis son come-back, l’attaquant, lui, a mis tout le monde d’accord sur le terrain comme en dehors.

La suite après cette publicité

Pour sa première saison, le capitaine de l’OL a affiché un solide bilan de 31 buts et 6 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues, dont 37 dans la peau d’un titulaire. Mais lors de cet exercice 2023-24, il a connu des moments compliqués comme le reste de son équipe d’ailleurs. Moins tueur, l’attaquant tricolore a été moins décisif. Mais l’arrivée de Pierre Sage a changé la donne et Lacazette (18 buts, 2 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues) comme l’OL sont repartis de l’avant.

À lire

OL-Brest : Antony Gautier reconnaît plusieurs erreurs d’arbitrage

Lacazette a de sérieuses touches

Tout va donc pour le mieux, d’autant que l’avant-centre, touché face à Brest dimanche dernier, sera bien au rendez-vous dimanche soir lors du choc face au PSG en Ligue 1 d’après RMC Sport. Le média en profite d’ailleurs pour faire un point sur le cas Lacazette. Un joueur qui serait honoré d’être appelé par Thierry Henry pour représenter la France lors des Jeux olympiques de Paris 2024 cet été. Un été qui marquera un véritable tournant dans la deuxième aventure lyonnaise du buteur. En fin de contrat en juin 2025, il se pose logiquement certaine question sur son avenir, lui qui a quelques records en tête à l’OL.

La suite après cette publicité

Mais RMC Sport explique qu’il a de sérieuses touches à l’étranger. La Major League Soccer est présente. Le Los Angeles Galaxy est sur le coup, d’autant que certains émissaires du club américain se sont rendus à Lyon il y a quelques mois pour tâter le terrain. Lacazette a aussi la cote en Arabie saoudite où deux écuries sont sur les rangs. Elles ont d’ailleurs fait des propositions financièrement très intéressantes tout en lui offrant un bail de 2 ans (+1 an en option). Ce qui fait réfléchir le joueur qui étudie ces propositions XXL. Mis au courant, l’OL, qui pourrait se séparer d’un gros salaire, suit cela de près et se tient prêt si jamais il faut remplacer son joueur star. Affaire à suivre…