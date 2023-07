Chelsea veut racheter un ex pour 70 M€ !

La suite après cette publicité

À peine arrivé à Chelsea, Mauricio Pochettino a fait savoir publiquement qu’il espérait des recrues. Un vœu pas forcément simple à exaucer pour ses dirigeants puisqu’ils doivent dégraisser pour rester dans les clous du fair-play financier. Mais après la grave blessure au genou de Wesley Fofana, les Blues n’auront pas le choix.

« C’est vraiment triste, c’est une très mauvaise nouvelle. La seule chose que nous pouvons faire, c’est l’aider à retrouver l’équipe. Nous savons que c’est difficile, nous devons l’aider et lui souhaiter le meilleur pour qu’il revienne le plus vite possible dans l’équipe. Nous devons continuer à aller de l’avant, la compétition est là. » Interrogé sur cette triste nouvelle, Pochettino s’est uniquement exprimé sur le Français et n’a pas évoqué la possibilité de le remplacer.

Les Blues cherchent un remplaçant à Fofana

Pourtant, le club londonien sonde bel et bien le marché. Dernièrement, le Sun assurait que les champions d’Europe avaient un oeil sur le pestiféré de Manchester United, Harry Maguire. Un joueur estimé quand même à 80 M€ minium par les Red Devils. De son côté, le Daily Mail indique que Chelsea envisagerait de faire revenir un ancien de la maison : l’international Espoirs anglais, Marc Guehi.

Âgé de 23 ans et sous contrat jusqu’en 2026, ce dernier a quitté les Blues en 2021 pour rejoindre Crystal Palace. Vendu en échange d’un chèque de 23,34 M€, Guehi est aujourd’hui estimé à 70 M€ par les Eagles. Chelsea va-t-il accepter de payer une telle somme pour un joueur plutôt bien vendu il y a seulement deux ans ? Affaire à suivre.