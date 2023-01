Rennes : Genesio est confiant pour Karl Toko Ekambi

La suite après cette publicité

Le départ de Karl Toko Ekambi de l’OL est imminent. Plusieurs destinations s’offrent à lui mais la piste Stade Rennais est très chaude. Les deux clubs sont même d’accord, d’après nos informations, alors que le Celta est également sur le dossier. Avant le week-end, Bruno Genesio avait déjà confirmé qu’il était très intéressé par l’attaquant, qui réglerait les problèmes laissés par la longue absence de Martin Terrier. Invité sur RMC ce mardi soir, cette fois l’entraîneur du Stade Rennais se dit plutôt confiant dans le prêt de l’international camerounais dans les jours et peut-être même les heures à venir.

«Il fait partie des joueurs que l’on a ciblés. Il remplit beaucoup de cases qui correspondent à ce que l’on recherche. C’est un joueur qui connaît la Ligue 1 et qui a de l’expérience. Il est capable de jouer sur le côté, il est capable de jouer dans l’axe, il est capable de jouer dans plusieurs systèmes. Je sais qu’il a un passage difficile à Lyon, je connais le contexte et je me dis que dans un contexte plus rassurant et où il sera plus en confiance on peut bien le relancer. Oui, oui, (les deux hommes se sont parlés). Il y a une bonne avancée, après on n’est pas seuls» tempère Genesio. Le verdict est pour bientôt.

