OL : le Celta vise aussi Karl Toko Ekambi

La suite après cette publicité

Après trois ans passés à l’Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi (30 ans) est sur le point de quitter les Gones. Pris en grippe par les supporters rhodaniens, le Camerounais n’est plus heureux chez les Gones et veut plier bagage.

Ce lundi, nous vous avons révélé en exclusivité que l’OL avait trouvé un accord avec le Stade Rennais. Les Bretons sont en quête d’un renfort offensif suite à la blessure de Martin Terrier et Florian Maurice aimerait donc à nouveau venir piocher dans son ancienne équipe. Mais nous vous indiquions qu’un autre club avait un accord avec l’OL. Une formation espagnole plus précisément. Eh bien, nous sommes en mesure de vous confirmer qu’il s’agit du Celta de Vigo. L’écurie espagnole apprécie son profil et surtout le fait qu’il connaisse parfaitement la Liga depuis son passage à Villarreal.

À lire

Chelsea lâche une première offre à l’OL pour Malo Gusto !