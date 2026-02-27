LdC : la programmation complète des 8es de finale !
Ce vendredi, le suspens autour des 8es de finale de la Ligue des Champions, et plus encore, a pris fin. Le tirage au sort de l’UEFA a eu lieu offrant notamment un PSG - Chelsea ou encore un Real Madrid - Manchester City. Mais pour savoir quand ces chocs devaient avoir lieu, il fallait patienter et attendre le calendrier dévoilé par l’instance du football européen.
Eh bien, cela vient de tomber. Le PSG accueillera Chelsea au Parc des Princes le 11 mars à 21h. Le match retour aura lieu le 17 mars à 21h. Même jour et même horaire aussi pour le Real Madrid et Manchester City. Le Barça se déplacera sur la pelouse de Tottenham le 10 mars (21h) avant la manche retour le 18 mars (21h).
Matchs aller
Mardi 10 mars :
- 18:45 : Galatasaray - Liverpool
- 21:00 : Atalanta - Bayern München
- 21:00 : Atleti - Tottenham
- 21:00 : Newcastle - Barcelona
Mercredi 11 mars :
- 18:45 : Leverkusen - Arsenal
- 21:00 : Bodø/Glimt - Sporting CP
- 21:00 : Paris - Chelsea
- 21:00 : Real Madrid - Man City
Matchs retour
Mardi 17 mars :
- 18:45 : Sporting CP - Bodø/Glimt
- 21:00 : Arsenal - Leverkusen
- 21:00 : Chelsea - Paris
- 21:00 : Man City - Real Madrid
Mercredi 18 mars
- 18:45 : Barcelona - Newcastle
- 21:00 : Bayern München - Atalanta
- 21:00 : Liverpool - Galatasaray
- 21:00 : Tottenham - Atleti
