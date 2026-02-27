Menu Rechercher
LdC : la programmation complète des 8es de finale !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
La joie des Parisiens après la victoire à Arsenal. @Maxppp

Ce vendredi, le suspens autour des 8es de finale de la Ligue des Champions, et plus encore, a pris fin. Le tirage au sort de l’UEFA a eu lieu offrant notamment un PSG - Chelsea ou encore un Real Madrid - Manchester City. Mais pour savoir quand ces chocs devaient avoir lieu, il fallait patienter et attendre le calendrier dévoilé par l’instance du football européen.

Eh bien, cela vient de tomber. Le PSG accueillera Chelsea au Parc des Princes le 11 mars à 21h. Le match retour aura lieu le 17 mars à 21h. Même jour et même horaire aussi pour le Real Madrid et Manchester City. Le Barça se déplacera sur la pelouse de Tottenham le 10 mars (21h) avant la manche retour le 18 mars (21h).

Matchs aller

Mardi 10 mars :

  • 18:45 : Galatasaray - Liverpool
  • 21:00 : Atalanta - Bayern München
  • 21:00 : Atleti - Tottenham
  • 21:00 : Newcastle - Barcelona

Mercredi 11 mars :

  • 18:45 : Leverkusen - Arsenal
  • 21:00 : Bodø/Glimt - Sporting CP
  • 21:00 : Paris - Chelsea
  • 21:00 : Real Madrid - Man City

Matchs retour

Mardi 17 mars :

  • 18:45 : Sporting CP - Bodø/Glimt
  • 21:00 : Arsenal - Leverkusen
  • 21:00 : Chelsea - Paris
  • 21:00 : Man City - Real Madrid

Mercredi 18 mars

  • 18:45 : Barcelona - Newcastle
  • 21:00 : Bayern München - Atalanta
  • 21:00 : Liverpool - Galatasaray
  • 21:00 : Tottenham - Atleti
Pub. le - MAJ le
