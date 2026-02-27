LdC : la programmation complète des 8es de finale !

Ce vendredi, le suspens autour des 8es de finale de la Ligue des Champions, et plus encore, a pris fin. Le tirage au sort de l’UEFA a eu lieu offrant notamment un PSG - Chelsea ou encore un Real Madrid - Manchester City. Mais pour savoir quand ces chocs devaient avoir lieu, il fallait patienter et attendre le calendrier dévoilé par l’instance du football européen.

Eh bien, cela vient de tomber. Le PSG accueillera Chelsea au Parc des Princes le 11 mars à 21h. Le match retour aura lieu le 17 mars à 21h. Même jour et même horaire aussi pour le Real Madrid et Manchester City. Le Barça se déplacera sur la pelouse de Tottenham le 10 mars (21h) avant la manche retour le 18 mars (21h).

Matchs aller

Mardi 10 mars :

18:45 : Galatasaray - Liverpool

21:00 : Atalanta - Bayern München

21:00 : Atleti - Tottenham

21:00 : Newcastle - Barcelona

Mercredi 11 mars :

18:45 : Leverkusen - Arsenal

21:00 : Bodø/Glimt - Sporting CP

21:00 : Paris - Chelsea

- Chelsea 21:00 : Real Madrid - Man City

Matchs retour

Mardi 17 mars :

18:45 : Sporting CP - Bodø/Glimt

21:00 : Arsenal - Leverkusen

21:00 : Chelsea - Paris

21:00 : Man City - Real Madrid

Mercredi 18 mars