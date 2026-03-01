OM - OL : les compositions officielles de l’Olympico

Ce dimanche, c’est la 24e journée de Ligue 1 2025/2026 avec un sacré choc puisque c’est l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Pierre-Emile Hojbjerg et Quinten Timber tandis que Geoffrey Kondogbia est placé comme sentinelle. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Mason Greenwood et Hamed Traoré.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico en défense. Tanner Tessmann, Tyler Morton et Noah Nartey composent l’entrejeu alors que Corentin Tolisso évolue un cran plus haut. En pointe, Roman Yaremchuk et Endrick sont associés.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia, Timber - Greenwood, Aubameyang, Traoré

Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Nartey - Tolisso - Endrick, Yaremchuk