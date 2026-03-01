Menu Rechercher
Commenter 67
Ligue 1

OM - OL : les compositions officielles de l’Olympico

Par Aurélien Macedo
1 min.
OM OL @Maxppp
Marseille 0-1 Lyon

Ce dimanche, c’est la 24e journée de Ligue 1 2025/2026 avec un sacré choc puisque c’est l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Pierre-Emile Hojbjerg et Quinten Timber tandis que Geoffrey Kondogbia est placé comme sentinelle. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Mason Greenwood et Hamed Traoré.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico en défense. Tanner Tessmann, Tyler Morton et Noah Nartey composent l’entrejeu alors que Corentin Tolisso évolue un cran plus haut. En pointe, Roman Yaremchuk et Endrick sont associés.

La suite après cette publicité

Les compositions :

Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia, Timber - Greenwood, Aubameyang, Traoré

Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Nartey - Tolisso - Endrick, Yaremchuk

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (67)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier