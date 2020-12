EdF : le message de Bouna Sarr à Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Arrivé au Bayern Munich en fin de mercato estival, Bouna Sarr (28 ans) savoure. Dans un entretien accordé au magazine officiel du club bavarois, le latéral droit a espéré que ce transfert allait lui ouvrir définitivement les portes de l'équipe de France.

«L’Euro, ce serait le maximum. C'est à moi de me mettre en évidence aux yeux de notre entraîneur national Didier Deschamps pour qu'il ne puisse pas me laisser de côté. Après mon transfert au Bayern, ce serait le prochain rêve de toute une vie qui se réaliserait», a-t-il lancé avant de poursuivre. «Je pense que ce transfert m'aide, car chaque séance d'entraînement me rend plus fort et le club, dans son ensemble, est très concentré. J'ai été convoqué cet été mais je n'ai pas pu être là à cause d'une blessure. Je n'abandonnerai pas et travaillerai jour après jour pour». À bon entendeur.