Marcelino a refusé un prestigieux banc en Espagne

Après une réunion houleuse entre sa direction et les responsables de groupes de supporters de l’OM qui avait fait grand bruit, Marcelino décidait de claquer la porte du club phocéen, estimant que les conditions n’étaient pas réunies pour pouvoir continuer de travailler, après seulement sept rencontres disputées. Le coach espagnol de 58 ans est aujourd’hui sans contrat, bien qu’il ait reçu plusieurs propositions en Espagne, lui qui est passé par Valence et l’Athletic Bilbao notamment.

Et c’est justement lui qui avait rapidement émergé pour succéder à José Luis Mendilibar, parti du FC Séville après un début de saison en demi-teinte. Mais selon les informations de Marca, l’ex-coach de l’OM n’a pas souhaité poursuivre sa carrière chez le club andalou et souhaiterait un nouveau projet stable, avec un contrat longue durée. Ce que ne garantit pas Séville, désireux de se relever pour sortir de la crise et d’une 14e place de Liga.