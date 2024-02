OM : le Shakhtar donne des maux de tête à Gennaro Gattuso

Mal en point en championnat et éliminé de la Coupe de France, l’OM a besoin d’une victoire pour se relancer et reprendre de la confiance. Problème, le Shakhtar se présente dans ce 16e de finale aller de la Ligue Europa avec des inconnues majeures : son niveau physique et technique. Le club ukrainien a joué son dernier match officiel le 13 décembre dernier contre Porto en Ligue des Champions et a du se contenter d’amicaux.

Voilà qui vient brouiller les pistes pour Gennaro Gattuso. «Nous sommes dans une crise de résultats mais pas vraiment dans une crise de jeu. Le Shakhtar a joué 8 matchs amicaux. C’est une équipe difficile à lire, avec beaucoup de très bons joueurs.» Avant la rencontre, le coach italien de l’OM ne sait pas vraiment sur quel pied danser face à son futur adversaire. Réponse ce jeudi aux alentours de 18h45.