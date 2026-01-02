West Ham va s’offrir un attaquant à 30 millions d’euros

Alors que l’AC Milan va s’offrir Niklas Füllkrug, West Ham pourrait avoir trouvé son nouvel attaquant en Italie. En effet, selon Sky Italia, les négociations entre West Ham et la Lazio pour le transfert de Valentín Castellanos sont désormais dans leur phase finale. Les deux clubs ont trouvé un accord et procèdent actuellement à l’échange des documents officiels.

Le montant du transfert est fixé à 30 millions d’euros, et le joueur devrait rejoindre l’Angleterre dans les prochains jours pour passer sa visite médicale avant de s’engager officiellement avec les Hammers. Dans le cadre de cette opération, la Lazio devra reverser 15 % du montant de la transaction au New York FC, l’ancien club de Castellanos. Pour rappel, l’international argentin (2 sélections) compte deux buts et trois passes décisives en onze matches cette saison.