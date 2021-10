CF63-OM : les mots de Jorge Sampaoli après la victoire

Trois points qui font du bien. Opposé à Clermont ce dimanche soir en clôture de la 12e journée, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Cengiz Ünder (1-0). Présent au micro de Prime Video après la partie, le coach phocéen Jorge Sampaoli a livré son analyse tout en évoquant la suite de la saison.

«L'objectif, c'est de concurrencer les meilleures équipes. Jusqu'ici, l'équipe répond bien à ce que je demande et on a de bons résultats. On a dû beaucoup modifier la structure de notre équipe, faire jouer des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs mais pour l'instant, l'équipe répond bien et on est sur le bon chemin», a lâché le coach argentin.