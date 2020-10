Liverpool perd très gros avec la blessure de Virgil van Dijk

« Le Liverpool FC peut confirmer que Virgil van Dijk subira une intervention chirurgicale à la blessure au genou qu'il a subie lors du match nul 2-2 de samedi à Everton. Le défenseur central a subi une lésion des ligaments du genou suite à un incident impliquant le gardien de but des Blues, Jordan Pickford, après six minutes à Goodison Park. Van Dijk a dû être remplacé et une évaluation plus approfondie de la blessure a révélé qu'une opération sera nécessaire. A ce stade, aucun délai précis n'est prévu pour son retour au jeu. Après l'opération, Van Dijk commencera un programme de réadaptation avec l'équipe médicale du club pour lui permettre d'atteindre sa pleine forme physique dès que possible », pouvait-on lire sur le communiqué fourni par les Reds ce dimanche.

Pourtant, on imaginait très bien, sans être des spécialistes non plus, qu’une rupture du ligament croisé était une possibilité et que l'international néerlandais allait être absent la majeure partie de la saison. Ce lundi matin, tout le monde se demande comment Jürgen Klopp va faire pour évoluer sans son défenseur central qui l'a porté en Ligue des Champions et en Championnat.

Un énorme manque

Le technicien allemand va-t-il faire confiance au duo Joël Matip-Joe Gomez ? Essaiera-t-il de faire redescendre Fabinho ? L'ancien Monégasque ayant évolué en défense centrale contre Chelsea avec le Néerlandais. Mais les statistiques ne vont pas vraiment rassurer Klopp. Sur 95 matches joués avec VVD, Liverpool encaisse en moyenne un but toutes les 111 minutes. Joe Gomez (76 matches, but toutes les 100 minutes) et Joël Matip (87 matches, but toutes les 96 minutes) ne peuvent pas en dire autant.

Encore pire, lors de ses 95 rencontres en Premier League, Virgil Van Dijk n'a été dribblé qu'à huit reprises. Matip (36 fois) et Gomez (42 fois) en sont très loin. C'est aussi un problème offensivement. Depuis janvier 2018, VVD a marqué 10 buts en Premier League. C'est le second défenseur qui marque le plus après Patrick van Aanholt de Crystal Palace (11). Klopp doit encore se demander ce qui lui arrive après ce très surprenant derby de la Mersey (2-2)... L'entraîneur allemand va donc devoir bricoler, en attendant d'éventuellement recruter lors du prochain mercato hivernal.