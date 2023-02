OM - PSG : la joie de Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

L’OM a frappé un grand coup ce soir. Les Phocéens ont écarté le PSG de leur chemin et disputeront les quarts de finale de la Coupe de France. Une sacrée performance qui confirme les bonnes sensations laissées par l’écurie d’Igor Tudor. Après la rencontre, Mattéo Guendouzi s’est exprimé devant les caméras de beIN Sports.

« On a tout vu aujourd’hui, ils sont exceptionnels (les supporters, NDLR), ils nous ont poussé pour gagner contre le PSG. On mérite cette victoire, on a tout donné et ça fait vraiment plaisir. Comme on l’a vu, au début c’était compliqué avec beaucoup de changement par rapport à l’année dernière. On comprend la tactique du coach. On fait un pressing haut peu importe l’équipe. On garde notre philosophie, ça demande beaucoup d’effort mais on est prêt. On a beaucoup souffert pendant la prépa pour être prêt. On est en quart de finale mais il reste beaucoup de match pour la soulever. On a éliminé un gros morceau avec le PSG mais il reste des matches pour ramener cette coupe à la maison », a expliqué le milieu de terrain.

À lire

OM-PSG : Tudor remercie Payet et attaque la LFP