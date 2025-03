Le message du Real Madrid après le décès du médecin du FC Barcelone

Ce samedi soir, le match entre le FC Barcelone et Osasuna a été annulé à la dernière minute après le décès dans la soirée du médecin du club barcelonais Carles Miñarro García. Dans la foulée, le Real Madrid a tenu à adresser, à travers un communiqué, un message de soutien envers la famille du défunt ainsi qu’aux joueurs barcelonais.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Carles Miñarro, doctor del F. C. Barcelona. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 8, 2025

«Le Real Madrid CF, son président et son Conseil d’Administration regrettent profondément le décès du médecin du FC Barcelone, Carles Miñarro García. Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances et son affection à toute sa famille, à ses coéquipiers, au FC Barcelone et à tous ses proches. Reposez en paix.»