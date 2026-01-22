Eric Di Meco dépité par les joueurs de l’OM

Après avoir fait chuter Newcastle au Vélodrome, l’Olympique de Marseille espérait en fait de même face à Liverpool et conforter sa place en barrages. Malheureusement pour les fans phocéens, les hommes de Roberto De Zerbi se sont lourdement incliné 3 buts à 0. L’OM jouera sa qualification la semaine prochaine sur le terrain du Club Bruges, mais l’apathie des joueurs phocéens en a agacé certains, dont Eric Di Meco.

«Comment est-ce possible dans un match de coupe d’Europe que le libéro, en l’occurrence Balerdi, prenne le ballon dans ses 18 mètres et regarde pendant 10 minutes à qui il faut la donner ? Tu la donnes à un joueur qui va te la rendre… pendant deux heures ! Qui fait ça ? On me dit que c’est l’entraîneur. Imaginons ! Mais au bout de dix minutes, quand tu vois qu’il y a trois défenseurs centraux, dont un qui ne sert à rien, quand tu vois qu’il n’y a personne au milieu pour mettre du rythme, quand tu vois que tu as un stade en folie… (…) Ça dort et les mecs continuent à dormir», a-t-il déclaré sur RMC Sport.