Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

Eric Di Meco dépité par les joueurs de l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Eric Di Meco @Maxppp
Marseille 0-3 Liverpool

Après avoir fait chuter Newcastle au Vélodrome, l’Olympique de Marseille espérait en fait de même face à Liverpool et conforter sa place en barrages. Malheureusement pour les fans phocéens, les hommes de Roberto De Zerbi se sont lourdement incliné 3 buts à 0. L’OM jouera sa qualification la semaine prochaine sur le terrain du Club Bruges, mais l’apathie des joueurs phocéens en a agacé certains, dont Eric Di Meco.

La suite après cette publicité

«Comment est-ce possible dans un match de coupe d’Europe que le libéro, en l’occurrence Balerdi, prenne le ballon dans ses 18 mètres et regarde pendant 10 minutes à qui il faut la donner ? Tu la donnes à un joueur qui va te la rendre… pendant deux heures ! Qui fait ça ? On me dit que c’est l’entraîneur. Imaginons ! Mais au bout de dix minutes, quand tu vois qu’il y a trois défenseurs centraux, dont un qui ne sert à rien, quand tu vois qu’il n’y a personne au milieu pour mettre du rythme, quand tu vois que tu as un stade en folie… (…) Ça dort et les mecs continuent à dormir», a-t-il déclaré sur RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier