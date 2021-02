Manchester City s'offre 2 joyaux brésiliens pour plus de 15 M€ !

La suite après cette publicité

Dénicher les stars de demain avant les autres, voilà l'une des autres batailles à mener pour les grands clubs européens sur le marché des transferts. Manchester City s'illustre bien souvent sur ce terrain de jeu, profitant de l'étendue du City Football Group pour tenter de les faire mûrir aux quatre coins du monde.

Selon les informations en provenance du Brésil, O Globoesporte et UOL Esporte en tête, les Skyblues viennent d'ailleurs de frapper un nouveau joli coup sur le marché des jeunes talents. Si quelques détails restent encore à régler, les pensionnaires de l'Etihad Stadium sont tombés d'accord avec Fluminense pour le transfert du duo Kayky-Metinho, tous deux âgés de 17 ans.

De 15 à 30 M€ !

Et pour mettre la main sur deux des Auriverdes les plus prometteurs de la génération 2003, les Mancuniens, qui étaient à la lutte avec le Shakhtar Donetsk, très habile lui aussi à l'heure d'identifier les starlettes brésiliennes de demain, n'ont pas hésité à aligner les euros. Le montant global de l'opération s'élève à 15 M€ (10 pour Kayky, 5 pour Metinho) et pourrait même grimper jusqu'à 30 M€ en fonction de divers bonus liés aux performances futures des deux éléments.

L'attaquant et le milieu de terrain, cité parmi les 60 meilleurs U17 du monde par le Guardian en 2020, rejoindront officiellement Manchester City en 2022 selon cet accord. Kayky, considéré comme un surdoué au pays, intègrera alors l'effectif professionnel des Citizens, tandis que Metinho sera lui prêté du côté de Troyes, club de la galaxie City à la lutte pour remonter en Ligue 1 à l'issue de cette saison. Fluminense, qui va les promouvoir dans son effectif professionnel pour l'année 2021 et se réserve un pourcentage sur de futures reventes, se frotte déjà les mains de cette opération.