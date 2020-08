OL : un joli chèque grâce à la Ligue des Champions

Une épopée qui fait rêver sportivement mais aussi financièrement, car c'est connu la Ligue des Champions rapporte gros à un club qui y performe. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est le cas de l'OL cette année. Demi-finaliste de la compétition après avoir éliminé Manchester City en quart de finale (3-1), l’institution lyonnaise va enregistrer des profits records. Car, selon Le Progrès, le club va toucher une prime de 12 millions d'euros, uniquement grâce à cette accession dans le dernier carré.

Un beau chèque auquel viendront s'ajouter d'autres primes. Comme toutes celles déjà obtenues entre la phase de poules et les premiers tours à élimination, évaluées à 42,45 millions d'euros. Et ce n'est pas fini car viendront également s'ajouter les recettes de billetterie et de droits télé. Mais 22 millions supplémentaires devraient tomber grâce à une prime de coefficient, calculée en fonction des performances européennes des dix dernières années. Ce qui vient porter le total à une fourchette entre 90 et 100 millions d'euros, avant le match contre le Bayern Munich. Et en cas de qualification, c'est 15 nouveaux millions qui tomberaient dans les caisses lyonnaises. Une aubaine alors que la crise sanitaire fait encore souffrir de nombreux clubs...