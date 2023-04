Le PSG peut-il encore perdre le titre ?

La suite après cette publicité

Fort de huit points d’avance au coup d’envoi, le Paris Saint-Germain pouvait faire un pas de plus vers le titre en Ligue 1. Opposés au FC Lorient dans le cadre de la 33e journée, les hommes de Christophe Galtier ont pourtant totalement sombré (1-3). Plombés par une défense aux abonnés absents et l’expulsion précoce d’Achraf Hakimi, les Parisiens pourraient ainsi voir le RC Lens - qui dispose d’un match en retard - revenir à six points alors que l’OM est désormais à cinq longueurs après sa victoire (2-1) face à l’AJ Auxerre, ce dimanche à 20h45. La faute à une nouvelle performance cauchemardesque des Rouge et Bleu…

Le PSG n’en finit plus de perdre…

Privés d’une partie de leurs supporters, en raison de la fermeture de la Tribune Auteuil, pour la réception des Merlus, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont (une fois de plus) brillé par leur fragilité défensive et leur incapacité à étouffer l’adversaire. Certes, réduit à dix après 20 minutes de jeu lorsqu’Achraf Hakimi recevait un deuxième carton jaune pour une nouvelle intervention grossière, le PSG n’a jamais trouvé la faille face à des Lorientais appliqués et décomplexés. Symbole de cette apathie ? L’unique but parisien, marqué par Kylian Mbappé, profitant d’une terrible erreur d’Yvon Mvogo.

Pour le reste ? Quelques percées du Bondynois, une tête dangereuse de Danilo Pereira et c’est à peu près tout… Dépassé défensivement - en témoigne les prestations indigestes de Juan Bernat, Achraf Hakimi ou encore Marco Verratti - le PSG n’a jamais semblé en mesure de réagir. Un état d’esprit pitoyable, des performances individuelles décevantes pour un collectif angoissant. Sifflés, hués, parfois insultés, les champions de France en titre se retrouvent ainsi - une nouvelle fois - sous pression à cinq journées de la fin du championnat. Présent au micro de Canal +, Luis Campos tenait d’ailleurs un discours pour le moins inquiétant, qui plus est pour un dirigeant d’un club de ce standing.

Le RC Lens et l’OM veulent en profiter…

«Je pense qu’avant de faire cette auto-critique, je voulais dire aux supporters que j’étais déçu, on est tous déçu avec cette défaite. Je voulais dire que c’est dur, mais il faut réagir vite. On est premier depuis la 1ère journée, il manque cinq matches. Il faut continuer, relever la tête et prendre ce titre. Il faut dire que le club doit être ensemble, c’est dur de perdre un match comme cela. J’attends une réaction, c’est une déclaration pour tout le club. On doit prendre des points, on va le faire. On doit avoir la conscience qu’on peut faire mieux, on n’a pas fait tout pour gagner ce match; je comprends les critiques, c’est normal, mais personne n’est content avec ces résultats. C’est ce que je vois dans le vestiaire. C’est un moment extraordinaire qu’on puisse être tous ensemble pour gagner la saison. Les joueurs sont tous derrière le coach, il y a une union sacrée. Mais c’est normal que les supporters soient déçus. On exige une réaction.»

Même son de cloche pour Marquinhos, totalement dépassé sur le dernier but lorientais signé Bamba Dieng et dépité au moment de répondre aux questions des journalistes. «Je pense que quand le résultat ne vient pas, cela explique beaucoup de choses. On veut gagner ce titre, on est en fin de saison, il ne faut pas le laisser filer avec des matches comme ça à la maison. Dans le Championnat, on a eu des hauts et des bas, le prochain match va être décisif pour le titre. Il faut qu’on réagisse très vite.» Une réaction primordiale puisque même si les Parisiens semblent avoir un calendrier favorable en cette fin de saison, la dynamique actuelle et les sorties proposées par le club de la capitale ont de quoi faire craindre le pire. Un affront terrible pour une formation au budget XXL, censée survoler le championnat de France.

Présent en conférence de presse, Galtier a lui aussi tenu à mettre en garde ses troupes. «La question c’est : que veut-on faire des points d’avance et des cinq matchs qui vont arriver ? Est-ce qu’on envoie tout à la poubelle ? Est-ce qu’on se dit que si on est champion, on est champion et si on n’est pas champion, tant pis ? Non ! Il y a ce titre à aller chercher sans parler de l’avenir des uns et des autres. Il faut réagir très vite. Le RC Lens et l’OM tournent à plein régime. Il faut une prise de conscience collective et individuelle car on a trop de joueurs qui ne sont pas dedans». Lors des cinq dernières journées de Ligue 1, le PSG accueillera Ajaccio et Clermont et se déplacera à Strasbourg, Auxerre et Troyes. Cinq finales pour le club de la capitale où tous les points seront précieux. Avant de se rendre au Stade de l’Aube, le week-end prochain, l’inquiétude demeure.