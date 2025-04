Le PSG réagit aux banderoles contre la LFP… et lui-même

Les supporters du FC Nantes se sont fait remarquer en début de rencontre dans les tribunes de La Beaujoire par deux séries de banderoles. La première notamment critiquait l’action de la LFP… et du PSG. Elle soulignait dans un langage fleuri que l’instance se soumettait aux desiderata du club de la capitale, en référence à la rencontre du soir qui avait été initialement programmée il y a dix jours entre les deux matchs face à Aston Villa.

La suite après cette publicité

«Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les messages et chants injurieux et discriminatoires qui ont été constatés ce 22 avril au Stade de La Beaujoire à l’occasion du match Nantes - Paris Saint-Germain. Ces propos participent à un amalgame inacceptable, totalement étranger à l’esprit de compétition et aux valeurs du sport» s’insurge le PSG dans un communiqué.