Ligue 1 : Nice résiste à Lille et confirme son renouveau

Un duel alléchant en ce dimanche midi. Dans un meilleur état de forme depuis l’arrivée de Didier Digard, l’OGC Nice (9e) recevait le LOSC (6e), toujours séduisant sous les ordres Paulo Fonseca, à l’Allianz Riviera lors de la 20e journée de Ligue 1. Et les deux équipes n’ont pas mis beaucoup de temps pour mettre le feu aux poudres. D’une sublime volée, Khephren Thuram alertait une première fois Lucas Chevalier (9e). Les Lillois répondaient du tac au tac par l’intermédiaire de Rémy Cabella, mais l’ancien montpelliérain manquait totalement son face-à-face (10e). Déroutants dans cette entame de match, les Niçois continuaient de pousser à l’image de Gaëtan Laborde qui se procurait deux belles occasions (13e, 14e).

Dans ce duel où les deux formations se rendaient coup pour coup, Lille était proche de frapper fort à deux reprises, mais Cabella (une nouvelle fois) vendangeait dans la zone de vérité (25e, 28e). Les Dogues ne relâchaient pas leur pression sur les cages de Kasper Schmeichel, mais ne trouvaient toujours pas la faille malgré un poteau de Timothy Weah (31e). Et les visiteurs finissaient par payer leur manque d’efficacité devant les cages. Sur une terrible perte de balle de Cabella (décidément), Badredine Bouanani fonçait tout seul face au portier lillois. Le franco-algérien décidait de jouer avec malice dans son duel et servait sur un plateau Laborde qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 35e). Une ouverture du score qui sonnait les coéquipiers de Jonathan David, qui n’allaient plus se montrer dangereux jusqu’à la pause.

Des Lillois cadenassaient au retour des vestiaires

La seconde période repartait sur les mêmes bases que la première avec des Lillois toujours aussi entreprenants, mais Schmeichel veillait sur corner (48e). Comme lors des 45 premières minutes, les locaux ne tardaient pas à répliquer avec Aaron Ramsey qui butait sur le gardien lillois (60e). Face à une équipe niçoise qui se regroupait de plus en plus dans sa moitié de terrain, Lille arrivait de moins en moins à s’approcher des buts du portier danois, malgré une situation intéressante de David (66e). Cohérent défensivement dans cette deuxième mi-temps, le Gym laissait bien moins d’espaces aux attaquants nordistes qu’en première période.

Malgré une possession clairement à l’avantage des Dogues dans le money-time, les Aiglons résistaient fermement jusqu’au coup de sifflet final (seulement un tir cadré pour le LOSC après la pause). Avec ce précieux succès, les Niçois continuent leur opération remontée au classement et se positionnent maintenant à la huitième place juste derrière le peloton des favoris. Lille pour sa part rate l’opportunité de réaliser un bon coup en revenant à la hauteur de leurs adversaires directs pour les places européennes. Le LOSC reste 7e.