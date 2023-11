Que sont devenus les Monégasques champions de France 2017 ?

17 mai 2017. L’AS Monaco disputait un match en retard de la 31e journée du championnat, avec la réception de l’AS Saint-Étienne à Louis-II un mercredi. La raison du report ? La finale de la Coupe de la Ligue, trois ans avant la suppression de la compétition, perdue par le club du Rocher face au Paris Saint-Germain. Néanmoins, portées par Kylian Mbappé et Valère Germain, les ouailles de Leonardo Jardim étaient officiellement sacrées championnes de France, devant le club de la capitale, qui voyait le deuxième sacre en L1 lui échapper sous pavillon qatari. Une surprise sur le papier certes, mais un titre plus que mérité pour l’ASM, qui vivait une saison 2016/2017 de haut niveau, entre son invincibilité face aux Rouge-et-Bleu en championnat (victoire 3-1 à l’aller, match nul 1-1 au retour) ou encore ses 20 rencontres sans la moindre défaite de la 19e à l’ultime journée de L1. Des prestations dignes d’un champion non seulement en championnat, mais également à l’échelle continentale.

Car oui, les Monégasques créaient également la surprise en Ligue des Champions en s’offrant la première place de sa poule E devant le Bayer Leverkusen et Tottenham, reversé en Ligue Europa. Derrière, les pensionnaires de Louis-II faisaient tomber un autre club anglais, en la personne de Manchester City, en s’inclinant à l’Etihad dans un match prolifique (5-3) avant de renverser la vapeur à domicile (3-1, 6-6 aux scores cumulés*). En quarts de finale, ils poursuivaient leur épopée européenne en battant le Borussia Dortmund lors des deux manches (3-2 puis 3-1, 6-3 au total), avec notamment un doublé de Mbappé au Signal Iduna Park. Néanmoins, l’aventure se terminait dans le dernier carré face à la Juventus, malheureuse finaliste face au grand Real Madrid, vainqueur de sa troisième C1 sur les quatre dernières années, et ce malgré quelques polémiques arbitrales en faveur des Bianconeri. Cela n’enlevait en rien le prestige de cette équipe asémiste, dont les joueurs ont connu des destins bien différents dans les années à venir…

Kylian, Bernardo…

Et malheureusement pour les supporters monégasques, seuls deux noms sont encore sous le feu des projecteurs : Kylian Mbappé et Bernardo Silva. À commencer par le premier cité, révélé lors de cette saison-là, avec une Coupe Gambardella remportée en mai 2016 aux côtés de son futur compère en équipe première, Irvin Cardona. Et dès sa première saison, les statistiques ne sont pas loin d’être affolantes pour un jeune buteur passé majeur cette année-là : 28 buts et 14 passes décisives, dont 11 offrandes délivrées en championnat et 6 réalisations dans la Coupe aux grandes oreilles. De quoi attirer l’attention du Paris Saint-Germain, club de sa ville natale, qui en fait le deuxième transfert le plus cher de l’histoire… mais seulement l’année suivante, puisqu’il arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 180 millions d’euros (levée en cas de maintien du PSG en Ligue 1). "The rest is history" (On connaît la suite en anglais) comme il se dit de l’autre côté de la Manche, avec un titre de meilleur buteur de l’histoire du club et une Coupe du monde en sélection notamment.

Si on traverse le Channel Tunnel, on retrouve l’autre Monégasque évoluant encore dans le haut niveau depuis son départ de la Turbie : Bernardo Silva. Arrivé en 2014 à Monaco en prêt de Benfica avec l’étiquette de pépite de la formation des Aigles - avant que l’ASM ne lève les 15,75 M€, le natif de Lisbonne se sera également révélé durant cette saison 2016/2017, devenant le véritable maître à jouer de l’équipe de Leonardo Jardim. Il finira la saison en "double-double" avec 11 réalisations et 12 assists au compteur, terminant troisième meilleur passeur derrière Mbappé (14) et Lemar (18). Des prestations qui lui ont peut-être permis d’effacer son douloureux forfait à l’Euro remporté par son pays et de remporter le titre de joueur du mois de janvier, mais qui lui ont surtout ouvert les portes des plus grands clubs européens. D’ailleurs, lui aussi aura quitté la Principauté quelques semaines après l’Hexagoal soulevé durant le printemps 2017, puisqu’il rejoint Manchester City pour un chèque avoisinant les 70 millions d’euros pour briller sous la houlette de Pep Guardiola.

…et les autres

Cependant, seuls les deux cités précédemment évoluent au haut niveau quelques années après le sacre à Monaco, si ce n’est qu’on peut évoquer deux autres milieux de terrain : Fabinho et Thomas Lemar. Le Brésilien, contrairement au Parisien et au Cityzen, n’a pas directement quitté la Principauté pour tenter de défendre le titre en championnat et réitérer une nouvelle épopée continentale. Mais que nenni : deuxième place en L1 derrière le PSG, de retour sur son trône, et élimination en phase de poules en C1 dans un groupe pourtant "abordable" sur le papier (Besiktas, Porto, Leipzig). Mais sa cote n’avait pas baissé dans les petits papiers des cadors européens, et Liverpool en profitait pour le déloger contre 50 M€. Quatre saisons, une Premier League et une Ligue des Champions plus tard, la sentinelle auriverde s’en va relever le défi saoudien à Al-Ittihad aux côtés de Karim Benzema et N’Golo Kanté. Le destin s’acharnait un peu plus sur l’international tricolore, qui défend encore les couleurs d’un top club européen.

Mais, il faut toujours un "mais", celui qui a été sacré champion du monde 2018 avant de quitter l’ASM pour l’Atlético de Madrid n’aura pas connu un passage colchonero des plus simples. La raison ? Des petites blessures à répétition, lui faisant rater au total plus de 45 matches en quatre saisons. C’est le dernier pépin physique qui va l’écarter de l’équipe de Diego Simeone cette saison, avec une rupture du tendon d’Achille l’éloignant du rectangle vert depuis la mi-septembre… dans ceux qui ont toujours une place dans les cinq grands championnats européens, on retrouve les Lorientais Benjamin Mendy (parti à Manchester City, puis accusé de viol et agression sexuelle avant d’être relaxé le printemps dernier) et Tiemoue Bakayoko (passage raté à Chelsea, avec prêts au Napoli et à l’AC Milan) et l’éternel Colombien Radamel Falcao, aujourd’hui remplaçant de luxe au Rayo Vallecano. On n’oublie pas le Franco-Maltais Irvin Cardona au FC Augsbourg et Ivan Cavaleiro, revenu en France avec le LOSC après l’Angleterre et la Turquie.

Pour finir ce récapitulatif d’une équipe qui aura émerveillé la presse européenne tant par sa domination en championnat que par son aventure continentale, beaucoup de joueurs ont poursuivi leur carrière dans des formations beaucoup moins réputées, avec des retours au pays pour certains (Glik en Pologne, Boschilia et Jemerson au Brésil, Moutinho au Portugal…), ou encore des débuts de retraite dorée (Diallo au Qatar, Tisserand en Arabie saoudite…) De nombreux cadres de l’équipe première auront mis fin à leur carrière dans les années à suivre. À commencer par le gardien remplaçant, Morgan De Sanctis, qui aura raccroché les crampons dans la foulée du titre. Le titulaire, Danijel Subasic, aura quant à lui retrouvé la Croatie et son ancien club avant l’ASM, le Hajduk Split, jusqu’à la fin de la saison 2019/2020. Autres vétérans de cette équipe : Andrea Raggi et Nabil Dirar. Eux aussi auront connu les meilleurs, mais également pires moments, puisqu’ils sont arrivés dans un Monaco en Ligue 2, un an après son retour dans l’élite.

Et Leonardo Jardim ?

On se demande souvent "qu’est devenu tel ou tel joueur ?", mais on oublie souvent le chef d’orchestre. Auteur d’une belle saison 2013/2014 à la tête du Sporting CP, le technicien alors âgé de 40 ans rejoint l’AS Monaco par l’intermédiaire du directeur sportif et compatriote portugais Luis Campos, qui ne suivait pas José Mourinho à Chelsea pour piloter le nouveau projet monégasque. Quatre ans à la tête de l’équipe, avec un joli parcours en C1 dès sa première année avec un quart de finale perdu face à la Juventus. Débarqué en octobre 2018, le natif de Barcelona (Venezuela) fait son retour dans la Principauté trois plus tard après le passage raté de Thierry Henry pour corriger la situation et maintenir le club en L1. Remplacé par Robert Moreno en décembre 2019, il part découvrir durant neuf mois le football saoudien à la tête d’Al-Hilal du Français Bafétimbi Gomis. S’en suivent une pige aux Émirats arabes unis (Shabab Al-Ahli) avant de signer cet été un contrat de deux ans au Qatar, à Al-Rayyan de Sofiane Boufal, Rodrigo Moreno ou encore Thiago Mendes.

L’effectif complet de l’AS Monaco pour la saison 2016/2017

Gardiens de but :

- Loïc Badiashile (25 ans, France, 0 sélection) : AS Monaco (2016-2021, prêté à Rennes et au Cercle Bruges en 2019, Amiens en 2020 et La Rozas CF en 2020-2021), Inter de Madrid (2022), Burgos CF (2023-PRÉSENT)

- Morgan De Sanctis (39 ans, Italie, 6 sélections) : AS Monaco (2016-2017), FIN DE CARRIÈRE

- Danijel Subasic (39 ans, Croatie, 44 sélections) : AS Monaco (2012-2020), Hajduk Split (2021-2023), FIN DE CARRIÈRE

- Seydou Sy (27 ans, Sénégal) : AS Monaco (2014-2020), CD Nacional (2021), SANS CLUB

Défenseurs :

- Abdou Diallo (27 ans, Sénégal, 23 sélections, 2 buts) : AS Monaco (2014-2017), Mayence (2017-2018), Borussia Dortmund (2018-2018), Paris Saint-Germain (2018-2023, prêté à Leipzig en 2022-2023), Al-Arabi SC (2023-PRÉSENT)

- Kamil Glik (35 ans, Pologne, 103 sélections, 6 buts) : AS Monaco (2016-2020), Benevento (2020-2023), KS Cracovie (2023-PRÉSENT)

- Jemerson (31 ans, Brésil, 2 sélections) : AS Monaco (2016-2020), Corinthians (2020-2021), FC Metz (2021-2022), Atlético Mineiro (2022-PRÉSENT)

- Jorge (27 ans, Brésil, 1 sélection) : AS Monaco (2017-2021, prêté à Porto en 2018-2019, Santos en 2019, Bâle en 2020-2021), Palmeiras (2021-PRÉSENT, prêté à Fluminense en 2023-PRÉSENT)

- Benjamin Mendy (29 ans, 10 sélections) : AS Monaco (2016-2017), Manchester City (2017-2023), FC Lorient (2023-PRÉSENT)

- Andrea Raggi (39 ans, Italie, 3 sélections U21) : AS Monaco (2012-2019), SANS CLUB puis FIN DE CARRIÈRE en 2020

- Djibril Sidibé (31 ans, France, 18 sélections, 1 but) : AS Monaco (2016-2022, prêté à Everton en 2019-2020), AEK Athènes (2022-PRÉSENT)

- Marcel Tisserand (30 ans, RD Congo, 36 sélections) : AS Monaco (2014-2016), FC Ingolstadt (2016-2018, prêté à Wolfsbourg en 2017-2018), Wolfsbourg (2018-2020), Fenerbahçe (2020-2022), Al-Ettifaq (2022-PRÉSENT)

- Almamy Touré (27 ans, Mali, 1 sélection) : AS Monaco (2015-2019), Eintracht Francfort (2019-2023), FC Kaiserslautern (2023-PRÉSENT)

Milieux de terrain :

- Tiemoué Bakayoko (29 ans, France, 1 sélection) : AS Monaco (2014-2017), Chelsea (2017-2023, prêté à l’AC Milan en 2018-2019, AS Monaco en 2019-2020, Naples en 2020-2021, AC Milan en 2021-2023), FC Lorient (2023-PRÉSENT)

- Boschilia (27 ans, Brésil, 8 sélections U20, 2 buts) : AS Monaco (2015-2020, prêté au Standard de Liège en 2016, FC Nantes en 2018-2019), SC Internacional (2020-2022), Coritiba FC (2022-PRÉSENT)

- Fabinho (30 ans, Brésil, 29 sélections) : AS Monaco (2015-2018), Liverpool (2018-2023), Al-Ittihad (2023-PRÉSENT)

- Thomas Lemar (28 ans, France, 27 sélections, 4 buts) : AS Monaco (2015-2018), Atlético de Madrid (2018-PRÉSENT)

- João Moutinho (37 ans, Portugal, 146 sélections, 7 buts) : AS Monaco (2013-2018), Wolverhampton (2018-2023), SC Braga (2023-PRÉSENT)

- Kévin N’Doram (27 ans, France, 2 sélections U21) : AS Monaco (2016-2019, prêté à Metz en 2019-2020), FC Metz (2020-PRÉSENT)

- Bernardo Silva (29 ans, Portugal, 86 sélections, 11 buts) : AS Monaco (2015-2017), Manchester City (2017-PRÉSENT)

- Adama Traoré (28 ans, Mali, 30 sélections, 3 buts) : AS Monaco (2015-2020, prêté à Rio Ave en 2017, au Cercle Bruges en 2019, Metz en 2019-2020), Hatayspor (2020-2022), Hull City (2022-PRÉSENT)

Attaquants :

- Guido Carrillo (32 ans, Argentine, 0 sélection) : AS Monaco (2015-2018), Southampton (2018-2020, prêté à Leganés en 2018-2020), Elche CF (2020-2022), Henan FC (2022-2023), Estudiantes de La Plata (2023-PRÉSENT)

- Irvin Cardona (26 ans, France, 5 sélections U20, 1 but) : AS Monaco (2016-2019, prêté au Cercle Bruges en 2017-2019), Brest (2019-2023), FC Augsbourg (2023-PRÉSENT)

- Ivan Cavaleiro (30 ans, Portugal, 2 sélections) : AS Monaco (2015-2016), Wolverhampton (2016-2020, prêté à Fulham en 2019-2020), Fulham (2020-2023, prêté à Alanyaspor en 2022-2023), Lille OSC (2023-PRÉSENT)

- Nabil Dirar (37 ans, Maroc, 46 sélections, 3 buts) : AS Monaco (2012-2017), Fenerbarhçe (2017-2021, prêté au Club Bruges en 2021), Kasimpasa (2021-2022), SCC Mohammedia (2022), Ishöj IF (2023), FIN DE CARRIÈRE

- Radamel Falcao (37 ans, Colombie, 105 sélections, 36 buts) : AS Monaco (2013-2019, prêté à Manchester United en 2014-2015, Chelsea en 2015-2016), Galatasaray (2019-2021), Rayo Vallecano (2021-PRÉSENT)

- Valère Germain (33 ans, France, 1 sélection U23) : AS Monaco (2015-2017, prêté à l’OGC Nice en 2015-2016), Olympique de Marseille (2017-2021), Montpellier HSC (2021-2023), Macarthur (2023-PRÉSENT)

- Corentin Jean (28 ans, France, 8 sélections U21) : AS Monaco (2015-2017, prêté à Troyes en 2015-2016, Toulouse en 2017), Toulouse (2017-2020, prêté à Lens en 2020), Lens (2020-2022), Inter Miami (2022-PRÉSENT)

- Kylian Mbappé (24 ans, France, 74 sélections, 46 buts) : AS Monaco (2016-2017, prêté au Paris Saint-Germain en 2017-2018), Paris Saint-Germain (2018-PRÉSENT)

Entraîneur :

- Leonardo Jardim (49 ans, Portugal) : AS Monaco (2014-2018 puis 2019), Al-Hilal (2021-2022), Shabab Al-Ahli (2022-2023), Al-Rayyan (2023-PRÉSENT)

*La règle du but à l’extérieur était encore en vigueur lors de la Ligue des champions 2016/2017, avant sa suppression à partir de la saison 2021/2022