L2 : Metz domine Clermont et reste sur le podium

Avec les succès d’Annecy, Guingamp, Lorient et du Paris FC plus tôt dans cette 22e journée de Ligue 2, le FC Metz devait absolument suivre le rythme pour rester dans la course. Opposés à Clermont, en difficulté après deux défaites consécutives, les Lorrains n’ont pas tardé à imposer leur loi. Dès la 4e minute, Pape Amadou Diallo a ouvert le score (1-0) avant que Sabaly ne vienne creuser l’écart à la 18e (2-0), mettant rapidement Metz sur de bons rails.

En seconde période, malgré la réduction de l’écart de Bassouamina (53e, 2-1), Metz a pris le large grâce à Gueye (69e, 3-1). Au classement, les Grenats confirment leur 3e place au classement avec 41 points, derrière le Paris FC et Lorient. De son côté, Clermont reste 13e.