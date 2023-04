Affaire Pogba : le témoignage douloureux de Paul Pogba

La suite après cette publicité

L’affaire Pogba aura fait des dégâts. Pour rappel, le jeu de la Juventus et de l’équipe de France avait été séquestré en mars 2022 par certains de ses proches qui ont tenté de lui soutirer une importante somme d’argent. Ce mardi, L’Équipe a eu accès au témoignage du joueur lors de son audition par les juges le 28 mars dernier.

« J’ai gardé ça pendant beaucoup de temps tout seul puis je me suis confié. Cette affaire a eu beaucoup d’impact sur mon corps, notamment sur mes blessures. J’en ai parlé au manager de l’équipe de France. (…) Je pensais que c’était vrai, je voulais les défendre. Je pensais qu’il y avait une soi-disant sécurité qui était là et qui voulait faire du mal à mes amis et ma famille », a-t-il déclaré au juge.

