Real Madrid : Danilo a vécu un enfer

Le Real Madrid n’est pas n’importe quel club, chaque déclaration d’un joueur passé par la Casa Blanca le prouve. Ce mardi, le latéral de Flamengo Danilo a déclaré dans une interview avec The Guardian que les critiques qu’il a reçues ont pesé de manière significative pendant son passage au club. «Le Real Madrid a été le point culminant de ce problème, car c’est le plus grand club du monde. J’ai tellement souffert que j’ai dû consulter un psychologue. Il y a eu des moments où j’avais l’impression de ne plus me souvenir comment jouer au football.»

Passé à Madrid de 2015 à 2017, le latéral brésilien a ensuite quitté le club pour rejoindre Manchester City. «Les critiques m’ont fait beaucoup de mal. J’étais complètement absorbé par elles, sur les réseaux sociaux, partout. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à travailler avec un psychologue du sport», raconte l’ancien joueur de la Juventus. Durant son passage dans la capitale espagnole, Danilo a disputé 56 rencontres sous le maillot merengue, pour trois buts et huit passes décisives.