OM : l’appel au calme de Gennaro Gattuso avant le match contre l’OL

L’Olympique de Marseille est-il lancé ? Après une belle victoire au mental contre l’Ajax Amsterdam en milieu de semaine, les Phocéens ont affiché un visage plus entreprenant ce dimanche en championnat avec un joli succès contre le Stade Rennais (2-0). Une victoire sur laquelle il faudra désormais capitaliser alors que les hommes de Gennaro Gattuso affronteront l’OL en milieu de semaine. Pour rappel, la rencontre qui comptait initialement pour la 10e journée de Ligue 1 avait été reportée suite à l’agression du car lyonnais aux abords du Vélodrome.

En amont de la rencontre, Gennaro Gattuso, l’entraîneur olympien, a demandé aux supporters marseillais que la rencontre se déroule dans des bonnes conditions ce mercredi. Il a également fait référence au supporter du FC Nantes qui a été tué à coup de couteau samedi : «le football est un jour de fête, on espère que cela se passera bien. Je pense au supporter de Nantes. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment. On a besoin d’aller au stade avec les enfants et d’une bonne atmosphère : c’est ça le football.» Un très joli message du coach transalpin qui, on l’espère, sera écouté.