Ligue 1 : Brest se casse les dents sur Auxerre

La Ligue 1 était de retour ce vendredi avec le match d’ouverture de la 22e journée. Quelques jours seulement après sa lourde défaite face au PSG lors du match aller des barrages de Ligue des champions, la formation d’Eric Roy recevait Auxerre. Un match important puisqu’une victoire aurait permis à Brest de remonter provisoirement à la 6e place du classement de la Ligue 1. Cela aurait aussi permis de faire le plein de confiance avant de tenter une mission quasi impossible au Parc des Princes mercredi prochain pour le retour en C1.

Mais ce vendredi, le club du Finistère a dû batailler. Ou plutôt, il est tombé sur une belle équipe d’Auxerre qui lutte pour son maintien dans l’élite. L’équipe emmenée par Gaëtan Perrin a fait mal à Brest. C’est d’ailleurs ce dernier qui avait ouvert le score en début de rencontre. L’attaquant de 28 ans profitait d’une remise de la tête de Bair pour envoyer une reprise du gauche. Il surprenait Bizot (18e, 1-0). Brest répondait peu après la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Mama Baldé, entré en jeu un peu plus tôt. L’ancien de l’OL claquait un but en ciseau retourné, mais le but était annulé pour hors-jeu.

Brest accroché

Dominateur, Brest finissait logiquement par égaliser au retour des vestiaires. Depuis le côté gauche, Doumbia tape un coup-franc renvoyé par une tête d’Onaiwu. Mais le ballon atterrit miraculeusement sur le tibia de Ndiaye et termine sa course dans les buts d’un Léon impuissant. Un but très chanceux qui venait tout de même récompenser la domination brestoise. Mais Auxerre a du caractère et l’a encore montré. Juste après avoir tapé la barre, les coéquipiers de Jubal reprenaient l’avantage.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Brest 32 22 -3 10 2 10 35 38 11 Auxerre 25 22 -6 6 7 9 31 37

C’est encore Gaëtan Perrin qui trouvait la faille pour un doublé. Il prenait le meilleur sur le latéral gauche et trompait Bizot (2-1, 74e). Un but qui offrait une fin de match folle puisque le match s’emballait. Cinq minutes plus tard, c’est Ajorque qui égalisait. Il était à la réception d’une belle remise de Mama Baldé et n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (2-2, 79e). Malgré des occasions des deux côtés, le score ne bougera plus. Brest et Auxerre font du surplace au classement en restant respectivement 8e et 11e.