Celta - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Retour au championnat pour le Real Madrid (3e), avec un déplacement sur la pelouse du Celta (10e), cet après-midi (16h15). L'occasion pour les Madrilènes de passer provisoirement devant le FC Barcelone (2e), en cas de victoire. Et par la même occasion, de mettre la pression sur l'Atletico (1er) en revenant à trois points des Colchoneros, avant leur match du week-end. De son côté, le Celta pourrait s'emparer de la 8e place si victoire il y avait. Et ainsi maintenir ses espoirs de qualification européenne en fin de saison.

Pour cette rencontre, Zinédine Zidane devrait, selon AS, aligner son 4-3-3 habituel, avec la présence des trois Français, Benzema, Varane et Mendy. De son côté, Eduardo Coudet pourrait proposer un 4-4-2 à plat, plutôt offensif, avec Nolito, Brais, Santi Mina et Iago Aspas sur le front de l'attaque de Vigo.