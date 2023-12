Les Wolves blindent Hwang Hee-chan

Il est l’un des joueurs en forme du côte de Wolverhampton dans cette première partie de saison : le buteur sud-coréen Hwang Hee-chan a déjà trouvé le chemin des filets à neuf reprises depuis le début de l’exercice entre le championnat (8) et l’EFL Cup (1), délivrant également deux passes décisives. Des performances qui obligent la direction des Wolves à le prolonger afin de continuer à compter sur son talent offensif. C’est chose faite puisque l’attaquant polyvalent des Guerriers Taeguk (57 sélections, 11 réalisations) à renouveler son bail jusqu’en 2028.

«Le meilleur buteur des Wolves, Hee Chan Hwang, s’est engagé pour l’avenir avec le club en signant un nouveau contrat à long terme jusqu’en 2028, avec une option de 12 mois supplémentaires. (…) Seuls cinq joueurs ont marqué plus de buts en Premier League que l’attaquant cette saison, ce qui lui en laisse huit - neuf toutes compétitions confondues - et un excellent partenariat s’est formé avec Pedro Neto et Matheus Cunha», peut-on lire dans le communiqué des pensionnaires du Molineux Stadium, pointant actuellement à la 13e place du classement.