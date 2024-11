Pourquoi la Côte d’Ivoire est une option plus que crédible pour l’organisation du Trophée des Champions

Dans la plupart des grands championnats européens, l’organisation de la Supercoupe (entre le vainqueur du championnat et celui de la coupe ou face au deuxième du classement quand le champion fait le doublé) est une formalité. Mais en France et plus précisément du côté de la LFP, rien n’est simple ces derniers mois si bien que l’organisation du trophée des Champions 2025 est devenue un sacré casse-tête. De base, ce match devait se dérouler à Pékin le 8 août dernier. Ensuite, il devait se jouer à Monaco le 28 août… jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques. Là encore, impossible de trouver un terrain d’entente puisque le PSG a refusé de jouer dans l’après-midi pour des questions logistiques.

Si l’on ne sait pas encore où celui-ci se déroulera à l’heure où l’on écrit ces lignes, on connaît au moins la date puisque le Trophée des Champions se déroulera le 5 janvier, comme l’a acté le Conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) ce jeudi. Reste donc à savoir où. La possibilité de disputer la rencontre à Doha au Qatar début 2025 a été évoquée avec insistance ces derniers jours. Une idée qui a bien évidemment les faveurs de la LFP et de son président Vincent Labrune, du PSG, mais pas forcément de l’AS Monaco ni de plusieurs clubs de L1 qui sous couvert d’anonymat, ne cachent pas leur étonnement, voire plus, face à ce nouveau choix dit "par défaut" de la Ligue pour l’organisation de ce match.

La Côte d’Ivoire a posé sa candidature en janvier 2024

Il faut dire qu’il existe une autre alternative que le Qatar pour l’organisation de cette rencontre. Celle-ci mène en Côte d’Ivoire. Si elle n’a été que brièvement évoquée, elle est très solide et dispose de sacrés arguments. Déposée en janvier 2024 auprès de la LFP, cette candidature apporte autant de garanties financières que celles proposées par le Qatar. En outre, la Côte d’Ivoire a prouvé par l’organisation de la dernière Coupe d’Afrique des Nations qu’elle disposait de solides infrastructures, saluées d’ailleurs par le président de la CAF Patrice Motsepe et celui de la FIFA Gianni Infantino. « Lors de ma présence en Côte d’Ivoire pour la finale de la CAN, j’ai été véritablement impressionné par tout ce que j’ai vu : l’organisation impeccable de cette compétition, les infrastructures développées du pays, l’accueil chaleureux des habitants, et des hôtels qui rivalisent avec ceux de Paris.»

L’homme fort de la FIFA ne croit pas si bien dire. Avec environ 1,3 milliard d’euros d’investissement pour accueillir la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations de football, la Côte d’Ivoire a investi massivement pour rénover et développer des infrastructures sportives et d’autres équipements dans les transports, l’hôtellerie ou la communication. Son stade olympique Alassane OUATTARA d’Ebimpé de 60 000 places, qui a abrité la finale de la dernière CAN, en est le meilleur exemple. Au-delà des considérations d’organisation, la perspective de disputer un tel match sur le continent africain pourrait profiter à tout le football français.

La LFP va trancher entre le Qatar et la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est l’un des pays majeurs de l’Afrique francophone (qui comptait 140 millions d’Africains dans 31 pays et territoires d’Afrique francophone en 2018) et son organisation apporterait une belle visibilité médiatique internationale à un trophée qui en manque cruellement depuis plusieurs saisons. Pour le pays des Éléphants, il s’agirait aussi de démontrer son savoir-faire au niveau de l’organisation puisque la Côte d’Ivoire ambitionne d’organiser la Coupe du Monde chez elle en 2038.

On le voit, l’option ivoirienne présente de nombreux avantages et reste une solide alternative à celle menant au Qatar indépendamment de l’aspect financier puisque les deux propositions proposent un deal qui rapportera 3 M€ au football français. La LFP va désormais devoir trancher et trouver une solution qui conviendra autant au PSG qu’à l’AS Monaco. Selon toute vraisemblance, la Ligue de Football Professionnel a prévu de rendre sa décision finale lundi prochain lors du prochain CA de la Ligue. Doha ou Abidjan ? La réponse est très attendue, aussi bien du côté du club de la capitale qu’au sein de la formation monégasque…